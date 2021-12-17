賞奇石觀繁星 約書亞樹國家公園景色獨特 有助紓壓

石頭山氣勢不凡。（記者王若然／攝影）

想要從忙碌的生活中放鬆一下，感受大自然，卻又不想遠行？可以考慮南加約書亞樹國家公園 （Joshua Tree National Park）。該公園距離聖蓋博 谷地區僅約兩小時車程，甚至可以當天往返。在這裡既可以觀賞滿天繁星，還可以近距離感受風化成各種造型的大石頭，以及奇形怪狀的約書亞樹的魅力。

影音來源：記者王若然

來約書亞國家公園看星星，是喜歡遊玩的南加民眾必去的景點之一。深入公園內部，沒有城市燈光的干擾，可以看見滿天星辰和銀河。選擇月亮不那麼明亮、天氣晴朗的夜晚去，觀星效果最好。民眾可以隨時將車停在路邊，下車看星星，或者去某個營地，坐下看星星。不過沙漠地區晝夜溫差大，夜晚要注意保暖。如果沒有單反相機，民眾也可試試使用可以調整相機曝光時長的手機拍照，也可以拍出不錯的星空照。

白天去約書亞國家公園也別有趣味。造型奇特的約書亞樹和在風化作用下造型各異的石頭，令人應接不暇。公園有多條遠足路線，大多集中在公園北部。如果想一日簡短遊覽公園主要景點，可以從公園東北部的Osis遊客中心進入，這裡有乾淨的衛生間可以使用。接著Park大道開，沿路可以看到著名的「骷髏石」和巨大形狀怪異的Jumbo Rocks。

繼續沿路往前開，在Cap Rock分岔路往南開，可以開車到達Keys View，這裡海拔5185呎，可以向南遠眺聖伯納汀諾山群和棕櫚泉、科齊拉谷（Coachella Valley)等地，十分壯觀。此景點開車即可到達，適合不願意健行的民眾。

登高望遠之後，原路開車至Cap Rock分叉口，繼續向北走，就是隱秘山谷（Hidden Valley）。這是一條長約一哩多的環形遠足路線。這條路線正如其名，入口處是大石頭堆，看不到裡面，但一旦穿過這堆石頭，就會豁然開朗。裡面是由樹、碎石和峭壁組成的沙漠風光，就像走進一幅畫，近距離欣賞約書亞樹國家公園特有的風光。這片區域安靜、靜謐，長達一哩多的路徑不算難走。但沒有樹蔭，如果是中午來，還需注意防曬和補水。裡面峭壁上還不時可以看到攀岩者的身影。

去完這些景點，一天的時光也差不多結束，從隱蔽山谷開車出來，繼續沿著Park大道往北走，就來到西入口處，出了入口就是約書亞樹遊客中心。

約書亞樹國家公園外是Yucca Valley社區，這裡有餐廳、超市和民宿，想在這裡住一晚十分方便。這裡的Airbnb選擇非常多，價格也合理。

旅遊資訊

約書亞樹國家公園

地址：74485 National Park Drive Twentynine Palms， CA 92277

電話：760-3675500。