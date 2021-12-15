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【日料大廚私房菜之二】輕鬆學會經典美味玉子燒

記者邵敏／洛杉磯報導
玉子燒可以做壽司，也可以切成各種形狀，直接品嚐。（記者邵敏／攝影）
玉子燒可以做壽司，也可以切成各種形狀，直接品嚐。（記者邵敏／攝影）

日本料理中，有一道菜雖然普通，卻有著不可替代的位置，那就是玉子燒。玉子在日語中是雞蛋的意思，玉子燒其實就是日式雞蛋捲，也叫厚蛋燒、千層蛋，是以雞蛋為主要原料煎製而成，可添加各種食材，比如肉鬆、火腿、蔬菜等，味道可甜可鹹。洛杉磯日料店大廚郭先生（Darren Guo），教大家如何在家做一道經典傳統的玉子燒。

傳統的玉子燒相當於甜品，一般都作為料理中最後一道菜。 「它看起來普通，卻非常考驗料理師傅的手藝。」Darren說，「一些挑剔的食客光顧一家新的日料店，就會選擇先品嚐一下玉子燒，以此判斷師傅的廚藝，再決定是否繼續點餐。」

首先對於主要食材雞蛋的選擇，就十分考究。 Darren選擇的是日本有機雞蛋，「這種雞蛋可以生食，因為鮮嫩的玉子燒最後出成品時並非全熟，採用食材較好的有機雞蛋吃起來比較健康安全。」

除雞蛋外，玉子燒汁是這道菜中最重要的配料。Darren用日本高湯、味淋、清酒、糖熬製成濃濃的玉子燒汁。 九個雞蛋，搭配七盎司的玉子燒汁，隨後將兩者攪拌均勻，Darren建議用鐵筷子打蛋，產生的蛋沫較少，攪拌後還可用濾網過一下，這樣能使食物更加均勻細膩，製作出來的玉子燒口感也會更好。

其次，做玉子燒需要專門的方形煎鍋，容易控制形狀。將廚房紙巾折疊成小紙片，沾適量油，用紙巾在已加熱的鍋中均勻塗抹上一層油。此時保持中小火，先在鍋中倒入部分雞蛋液，迅速把蛋液劃散，不要使之起泡，雞蛋液很快凝結成蛋皮。 Darren說：「接下來的動作很關鍵，要一手拿著鍋一手拿著筷子，甩動煎鍋，在筷子的幫助下，將未全熟的蛋皮一層層折起來，盡量捲緊，推到鍋的一邊。」

緊接著在鍋空出來的地方再次刷油，並倒入雞蛋液，凝結成蛋皮後如剛才一樣再折到鍋邊，如此進行數次，直到玉子燒形成有一定厚度、且平整的長方形形狀。

最後，玉子燒出鍋後要能用捲簾定形，放置五至十分鐘，就可以切塊裝盤了。 Darren介紹他切玉子燒的幾種方式，第一種是將玉子燒與米飯搭配，做成玉子燒壽司，「如果做壽司，玉子燒不要切得太厚也不要太薄，切好拿在手上時，兩邊往下垂，這樣的厚度就剛剛好，之後把米飯放在切好的玉子燒上，捏飯糰時不鬆不緊，再翻身，最後用細長條的海苔繞著壽司綁一下，色香味俱全的玉子燒壽司就做好了。」

也可以將出鍋的玉子燒切成各種形狀，直接品嚐，「如果不做壽司的話，建議切塊厚些，差不多是壽司的兩倍厚度，再一分為二切，這是最簡單的方式。」Darren還介紹另外一種切法，在玉子燒中間切一刀，但不要切斷，再兩邊分別斜切一刀，出來就是花朵型的玉子燒了。當然各種切法，大家都可以盡情嘗試。

玉子燒可以冷吃，也可熱吃。夏天時把玉子燒放在冰箱裡，拿出來吃時特別清涼爽口，冬天的時候可以吃剛出爐的玉子燒，會覺得暖意遍布全身。

跟日料大廚在家學做健康美味的經典玉子燒。（記者邵敏／攝影）
跟日料大廚在家學做健康美味的經典玉子燒。（記者邵敏／攝影）
玉子燒看起來普通，卻非常考驗料理師傅的手藝。（記者邵敏／攝影）
玉子燒看起來普通，卻非常考驗料理師傅的手藝。（記者邵敏／攝影）
玉子燒出鍋後要能用捲簾定形，放置五至十分鐘。 （記者邵敏／攝影）
玉子燒出鍋後要能用捲簾定形，放置五至十分鐘。 （記者邵敏／攝影）

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