周末這樣玩／蕨類峽谷溯溪勝地 侏羅紀迷難忘

在兩邊都是蕨類植物的峽谷行走，美景盡收眼底。（蕭愛提供）

在北加州 Gold Bluff's Beach附近有一個佛恩峽谷（Fern Canyon） 遍布蕨類植物，兩邊垂直山壁全是蕨類及鮮苔，綠意盎然，清澈見底的家溪（Home Creek ) 緩緩流淌山谷，四周環境非常清幽，是非常有名的溯溪勝地。

視頻來源：蕭愛

溯溪是指順著峽谷的溪流由下往上攀爬，遇水過水，逢石越石，利用各種現成的路逆水而行，是非常好玩的登山越野活動，南加近年長期乾旱，已經少有可溯之溪。

蕨類在地球上已經存在2億年以上，它曾經是已經絶種恐龍 動物的食物，看到兩邊都是蕨類的峽谷，很容易讓人聯想到恐龍。名導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）就是在這個蕨類植物峽谷拍攝「侏羅紀公園二：失落的世界」。他曾經說這個兩邊掛滿蕨類植物垂直絶壁，是非常令人難忘的自然景觀。

往公園石子路 雨季要小心

蕨類峽谷溯溪勝地，要走101公路，在Orick附近Davison路下來，沿此山路大約需開半小時，兩側全是紅木森林，猶如走林蔭大道。一直開到公園收費站，一車需付8元。過後就都是沒有舖柏油的石子路，其間還要穿越過三條小水溪，如果是雨季，水太大，小型車可能無法越過，所以在出發前要諮詢公園路況如何，以確保能夠順利通過這條路。

石子路的盡頭是很大的停車場，還有野餐區、廁所等設施，它也是溯溪的起點。

在兩邊都是蕨類植物的峽谷行走，腳下是清澈的潺潺小溪，如果穿着不怕水不怕滑的運動鞋，溯溪是非常好玩的。（蕭愛提供）

在兩邊都是蕨類植物的峽谷行走，腳下是清澈的潺潺小溪，如果穿着不怕水不怕滑的運動鞋，溯溪是非常好玩的。（蕭愛提供）

在兩邊都是蕨類植物的峽谷行走，腳下是清澈的潺潺小溪，如果穿著不怕水不怕滑的運動鞋，溯溪是非常好玩的。看年輕人在石頭上跳上跳下，不一會就消失的無影無蹤，上了年紀的人，只好互相扶持，踏穩每一腳步，也能穩穏妥妥地走完全程。

紅木流水沖刷 呈奇趣姿態

從上游沖下不少紅木，紅木經流水不停沖刷，露出鮮艷的棕紅色。有些樹幹經歲月雕塑 ，呈現各種姿態，有一樹根，乍看好像一個龍頭，圓形小樹葉正巧在眼睛上，真像有綠色眼睛的龍首。還有一樹枝往上翹，猶如奔騰的馬。溪床上到處是上游沖下來的樹枝樹根，只要有豐富想像力，不難發現形似某物。

紅木經流水不停沖刷，露出鮮艷的棕紅色。（蕭愛提供）

溯溪完成後，可以原路返回，也就是再順溪而下。也可以走山路回到溯溪起點，我們選擇沿山路回去。在山上除了紅木外，還有其他不同植物，一個沒有見過的圓形葉，經查資料它叫假鈴蘭葉。

溯溪雖是好玩有趣的旅遊方式，但是有一定的危險，專家建議一定要結伴同行，互相扶持幫助。切忌單獨行動。蕨類植物峽谷溯溪行難度並不大，可能這一天水位並不高，如果是雨季，一定要事先向公園管理處查詢，以免水位突然上漲，無處躲避造成危險。

溯溪完成後回到停車場，從停車場另一頭可以到海邊黃金懸崖海灘（Golden Bluff Beach），那裡有一細長的瀑布，是紅木國家公園極少數的瀑布之一。

Fern Canyon蕨類植物峽谷小檔案

Prairie Creek Redwoods State Park in Humboldt County, California

蕨類植物峽谷在加州洪堡縣草原溪紅杉州立公園內

地址: Fern Canyon, Davision Rd. to Gold Bluffs BeachGold Bluffs Beach, CA 95555

電話：707- 465-7354