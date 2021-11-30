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【分分鐘學園藝】╱網紅多肉「桃花源」 養護有妙招

記者李雪／洛杉磯報導
「桃花源」若是養得好的話，顏色會非常美。（記者李雪／攝影）
「桃花源」若是養得好的話，顏色會非常美。（記者李雪／攝影）

秋季是給石生花換盆的好季節，洛杉磯世界日報在Youtube平台上的【分分鐘百科】頻道，系列生活技能教學視頻之【分分鐘學園藝】，本期邀請到多肉達人趙淑娜，講解如何給多肉植物「桃花源」換盆，以及其他大部分植物都可以使用的小技巧。

（影音來源：記者李雪）

最近一年多以來被多肉圈子追捧的網紅多肉Ruby Donna，也稱「桃花源」、「寶石旦娜」，這款多肉若是養得好的話，顏色會非常美。剛長出的葉片為灰綠色，想要它轉為紅色或深紅色的話，需要光照充足且溫差大。

趙淑娜講解換盆技巧，首先選擇自己喜歡的花盆。也可以根據植物的深紅色，選擇顏色搭配的花盆。配土的要求和其他多肉類似，都是盡量多一些顆粒，從而好透水，趙淑娜自己是使用浮石（pumice）掺入花盆土中。

她特別強調，把植物從原盆中取出後，要多去除一些土和須根。趙淑娜養殖多肉植物多年，小技巧就是千萬不要留下原盆的形狀，也不要害怕傷到根。多去除一些根能反而刺激植物生長，新手常常害怕傷到植物的根，換盆時輕輕從一個盆拿出來再放到另一個盆，這樣反而不容易活，除非是很強的植物還好，若是比較惰性的植物，這樣做就會成為「僵苗」。

隨後在新花盆底部的透水的洞舖一塊網，防止土流失。填上一部分土後，再放入植物，再填上一部分土，不必太滿。然後用工具將土壤適當壓實。她表示，土若是不壓實太虛的話，植物吃不到營養。

隨後就可以放上鋪面石了。趙淑娜喜歡用麥飯石作為鋪面石，花友也可以選擇自己喜歡顏色的石頭。因為之前填土時就沒有太滿，因此可以填入小碎石，對植物可以起到支撐和固定的作用。鋪面可以保濕，不正可以用鋪面來矯正，鋪面的植物少澆水，夏天乾得也慢。如果使用的土壤是潮土，換完盆也就不必澆水了，過一星期再澆水即可，換盆就完成啦！

多肉達人趙淑娜演示如何給多肉植物「桃花源」換盆。（記者李雪／攝影）
多肉達人趙淑娜演示如何給多肉植物「桃花源」換盆。（記者李雪／攝影）
「桃花源」若是養得好的話，顏色會非常美。（記者李雪／攝影）
「桃花源」若是養得好的話，顏色會非常美。（記者李雪／攝影）

洛杉磯 世界日報

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