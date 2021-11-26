南加內陸商城現人潮 人家買得多 華人觀望多

有西裔顧客在維多利亞花園商場大買特買。（記者啟鉻／攝影）

11月26日黑色星期五 （Black Friday）是美國傳統的購物節，南加內陸各大購物中心開業後就湧進大批顧客，紛紛開始選購各種折扣優惠商品。與上一年黑五 生意清淡形成鮮明對比。不過華人 顧客不很多，購物數量也有限。有華人表示，黑五新款商品不多，相信折扣優惠會持續一段時間，待新貨上架後再買，即使多花些錢也不在意。

影音來源:記者啟鉻

26日內陸多個大型購物中心，包括安大略購物中心、維多利亞花園步行街等，附近主要交通要道都出現車輛堵塞情況，有顧客需要駕車十餘分鐘才能找到車位。西裔顧客岡薩雷斯一家人前來購物，他讓太太、孩子們先下車去購物，然後自己駕車找車位。他說，這樣可以節省時間。當天，安大略購物中心早晨6時開門營業，一直持續到晚9時，維多利亞花園步行街營業是上午10時至晚9時。在購物中心從事小商品生意的柳先生說，他看到一些西裔顧客在開始營業前就已經在門外等候。與去年黑色星期五相比，今年黑五買氣熱度升高很多。

在部分知名品牌連鎖店前，顧客排起長隊。工作人員說，商家擔心一次進入顧客太多，所以每次要限定顧客數量。雖然很多商家此前已經開始黑五促銷，折扣多在30%至70%。黑五當天，為了刺激買氣，一些商家再推出特價商品，也有商家表示，除黑五折扣外，若顧客購買一定數量商品，還可以進一步折扣，比如Coach品牌包連鎖店，已經提供折扣70%，黑五當天再加折扣25%為買氣加持，也有商家推出買三贈三優惠。

部分顧客乘機大買特買自己喜歡的折扣商品，但多是床上用品、服裝、鞋襪、廚房用品、孩童玩具。一些亞裔顧客似乎並不買賬，越裔阮先生表示，注意到一些商品已經調漲了價格，若商家提供折扣，顧客還是覺得不甘心，感到沒有買到真正折扣商品。在購物人群中，華人顧客並不多，即使購物數量也不太多。

來自柯汶納市的孫先生表示，商家提供折扣商品多是老款式，他希望購買新款，但因為港口運輸不暢，新貨沒有上架。他希望等一等，即使多花一些錢也要買新款，況且折扣價可能還會持續一段時間，不著急。孫先生也注意到華人顧客並不多，他認為，很多華人對疫情還是有些擔心，不敢輕易到購物中心怕感染新冠。此外，華人看到物價在上漲，手裡雖然有餘錢，現在也不敢大手大腳，即使黑五商家給了不少折扣。他也表示，不會買數量太多。

黑五大批顧客血拼，也帶動安大略購物中心美食街生意。由於就餐顧客太多，一些人不得不站著就餐。但也有業者抱怨黑五並未給自己帶來太好生意。從事首飾銷售的印度裔業者說，大家都購買普通生活用品，可自己生意並未見起色。他還說，商家黑五給的折扣並不真實，有的是先漲價後再提供優惠，早已見怪不怪了。

記者注意到，安大略購物中心、維多利亞花園步行街巡邏警力有增加，應與近期南加主要購物中心發生快閃搶劫案有關。