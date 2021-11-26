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分分鐘做好菜／「油飯」拿下總冠軍 喜獲千元獎金

洛杉磯訊
經過一個多月的角逐，首屆【分分鐘做好菜】視頻徵集、有獎評選活動，26日落下帷幕。
經過一個多月的角逐，首屆【分分鐘做好菜】視頻徵集、有獎評選活動，26日落下帷幕。

經過一個多月的角逐，首屆【分分鐘做好菜】視頻徵集、有獎評選活動，26日落下帷幕。Kim Houseknecht製作的「油飯」視頻，在眾多優秀影片中脫穎而出，獲得總冠軍與千元獎金。Alice蕭的「功夫花生」與Cindy李的「油炸糕」獲得第二、第三名，分別拿到500與200元的獎金。

截至26日中午12時，「油飯」的首周與決選周點擊獲得2503分，人氣投票（點讚、評論、訂閱）為449分；並在專業評審打分中，獲得曾在李安電影「飲食男女」中擔任美食設計總監的林慧懿青睞，拿到270分。三項分數乘以權重再加總，「油飯」拿到1440.2的高分。林慧懿表示，「油飯」在她的心目中能拿第一，擺盤方面的創意是主要加分項之一。做菜講究色香味俱全，「油飯」做成地圖形狀，再加上旁邊五顏六色的搭配，令這道菜的整體呈現效果非常好。

「功夫花生」的首周與決選周點擊得到1709分，人氣投票是391分；雖然沒有拿到專業評審的加分，但憑藉前兩項的優異表現，分數乘以權重加總後，仍能拿到位居第二的971.8分。

「油炸糕」的首周與決選周點擊獲得990分，人氣投票是47分；在專業評審中，成為美國國家廣播電視公司（NBC）華裔攝影師、四屆「艾美獎 」得獎人李若，與資深節目製作人倪北嘉心目中的第一，獲得285與275分；分數乘以權重後加總，為621.1分。李若表示，油炸糕的作者使用畫外音的方式，說明製作流程，作為教學類節目，他認為這點更容易被觀眾所吸收與接受。倪北嘉則指出，油炸糕之所以能成為他心目中的第一，是因為製作者的確給出非常實用的做菜秘籍。他說，這名讀者不僅豆沙做得好，和麵也很精彩，真的能從中學到知識。

更多專業評委點評，請點擊以下視頻觀看。

【U視頻】、【分分鐘百科】頻道，從今年10月12日期推出首屆【分分鐘做好菜】視頻徵集、有獎評選活動，經過一個多月的開放投稿，活動共吸引超過30篇觀眾投稿。最終有八隻影片進入決選環節，按照周點擊量（權重50%）、人氣投票數（權重30%）及專業評審打分（權重20%）三個角度做最終打分評選。

未來，【分分鐘做好菜】欄目將持續接受觀眾投稿。對做美食、分享美食感興趣的讀者、觀眾，可以點擊訂閱、關注【分分鐘百科】頻道，也期待您將滿意的作品寄送至[email protected]，附上創作者聯繫方式與姓名。如有更多疑問，也歡迎致電世界日報數位組（323-268-4982 ext 222）洽詢。【分分鐘做好菜】，教您學做好菜不迷路！

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