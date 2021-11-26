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周末這樣玩／坦密庫拉酒鄉風景如畫 酒不醉人人自醉

蕭愛/坦密庫拉報導
南加酒鄉漂亮的酒莊。（蕭愛提供）
南加酒鄉漂亮的酒莊。（蕭愛提供）

距離洛杉磯90分鐘的坦密庫拉（Temecula），是高低起伏的小丘陵地，其氣候十分適合葡蔔生長，經過多年經營，現在已經有50多家酒莊，他們釀出香醇的酒，頻頻傳出獲獎，坦密庫拉已然成為南加的有名酒鄉，為南加拉出一道美麗風景線。

影音來源：蕭愛提供

沿15高速公路到坦密庫拉，高速公路上立的牌子介紹，Temecula 是老傳統．新機會。這個城市成立於1859年，可是他們不斷引進最新的商機。遍佈的葡萄莊園、五顏六色的熱氣球升空，吸引很多觀光客。近年更有農場飼養經濟價值高的羊駝。這些傳統又新潮的元素，帶動觀光發展，成為南加有名的觀光景點，疫情前每年的觀光客有1300萬人。

沿著Rancho California 大道，其兩側就是酒莊林立。酒莊周圍全是連綿不斷的葡萄園，總共有3萬3000畝的葡萄園，似乎空氣裏都瀰漫葡萄的芬芳氣味。

酒莊各有特色 華裔老闆不少

各酒莊房舍布局各有各的風格。在遊客中心有詳細資料介紹每家經營的特色，可以選擇有興趣的特色一家一家去參觀。有的酒莊還附有旅館住宿、餐飲。更有很多酒莊有漂亮的花園庭院，適合作為結婚場地。有一家酒莊的酒曾經在不同年份獲得四次年度最佳釀酒獎。有一家酒莊餐廳獲得2016年前五名最佳餐廳。還有一個未列入的特色，許多酒莊的老闆是華裔。

在靠北區的Wilson Creek酒莊，是一家規模較大的酒莊。是家族為了能團聚而成立的家族企業。他們把酒莊周圍葡蔔園設計成一個一個拱門，一排排的葡萄樹像舞龍隊伍一樣，葡萄莊園成為非常有情調的地方，不少人選擇來此辦婚禮。

酒莊葡蔔園作成一排拱門。（蕭愛提供）
酒莊葡蔔園作成一排拱門。（蕭愛提供）

坦密庫拉市地大氣候好，許多人在這裏有小農場，飼養小動物，他們也開放給大眾參觀，都是需要付費的。

小農場可愛小動物 吸引小朋友

有一家小農場在Rancho Vista 路上，飼養了羊駝。羊駝來自南美，近十年左右才在南加現蹤。牠們個兒不大，非常可愛，看到牠們呆萌的樣子，忍不住想要撫摸牠們。牠們經濟價值很高，毛比一般羊毛還要柔軟，比羊毛易於加工，尤其是脖子上的一圈毛，更加柔軟，用那圈毛作的毛衣，聽說需要天價

在葡萄酒莊區的北邊還有一個小農場，有許多奇奇怪怪的小動物。雖說地點較為偏僻，仍然有許多人帶着小朋友來參觀。

坦密庫拉的熱氣球也是小有名氣的南加旅遊熱點。熱氣球升空時間多半在清晨，只有這段時間風不大，氣流穩定。一位曾經登上熱氣球的朋友説：在氣球上看到下面一大片葡萄園，光線柔和，大地一片靜寂和平，然後慢慢漸漸亮起來，那種感覺太美好。

酒鄉農埸黑白羊駝。（蕭愛提供）
酒鄉農埸黑白羊駝。（蕭愛提供）

Temecula 坦密庫拉遊客中心

28690 Mercedes StreetSuite ATemecula CA 92590

電話：888-363-2852

南加 觀光 華裔

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