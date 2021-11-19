分分鐘做好菜決賽開跑！千元大獎人氣王由您決定

分分鐘做好菜進入最終評選的八支影片。

洛杉磯世界日報【U視頻】、【分分鐘百科】頻道，首度聯合推出的視頻徵集、有獎評選活動【分分鐘做好菜】從即日起至11月26日進入決選環節！進入決選的八支影片，最終將會通過點擊量、讀者投票 、專業人士評比的綜合評比，評選出優勝前三名。冠軍、亞軍、季軍將分別獲得$1000、$500、$200元獎勵。請不要吝嗇您的熱情，來為喜歡的影片點讚、留言吧！

入圍 作品

1.視頻：「蔥油餅」 作者：Cindy李

2.視頻：「麻辣牛肉乾」 作者：朱珠

3.視頻：「功夫花生」 作者：Alice蕭

4.視頻：「油炸糕」 作者：Cindy李

5.視頻：「油飯」 作者：Kim Houseknecht

6.視頻：「自製柿子餅」 作者：Alice蕭

7.視頻： 「祖傳麻油雞湯」 作者：Ho Li

8.視頻：「白切肉」 作者：KongYing Li

所有視頻可點擊鏈接觀看

怎麼投票？

觀眾可以進入分分鐘百科頻道，在自己喜歡的視頻中點讚或評論，每一則點讚和評論都會被列入該視頻投票數，另外，如果在該視頻內關注【分分鐘百科】頻道，也會被列入投票計算。

分數如何計算？

八支影片按照周點擊量（權重50%）、人氣投票數（權重30%）及專業評審打分（權重20%）三個角度做最終打分評選；開放投票時間為11月19日至11月26日中午12時。

點擊量計算：每支影片首周點擊量+決選周點擊量總和

人氣投票數計算：該影片首周+決選周點讚、評論均列為1次人氣投票，影片每增加1關注計算為3張人氣投票。

專業評審打分：裁判將依據客人喜好，從1.影片完成度、2.學習簡易程度、3.視頻親和度三個方面，對八支入圍影片打分，滿分300分，分數最終權重佔比為總分20%

本次決選最終結果將於11月26日下午5時公佈，總分前三名作品，將獲得冠軍1000元、亞軍500元及季軍200元獎金。領獎日期將另行通知獲獎者。