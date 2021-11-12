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分分鐘做好菜／「功夫花生」殺出重圍 勇奪第二期周冠軍

洛杉磯訊
Alice Hsiao製作的功夫花生視頻，獲得第二期「分分鐘做好菜」周獎。
Alice Hsiao製作的功夫花生視頻，獲得第二期「分分鐘做好菜」周獎。

「分分鐘做好菜」視頻徵集大賽第二階段期投稿作品經過一周激烈比拼，最終由創作者Alice Hsiao製作的「功夫花生」拔得頭籌，一周內獲得超過570次點擊，收穫61點贊與11則評論，綜合表現優於其他影片，成功拿下周冠軍，喜獲200元獎金。

廚藝教學類節目「分分鐘做好菜」，經過第一期預熱，第二期競爭更加激烈，共有六隻符合規定的影片參與角逐；既有拍攝質量超高的「舌尖上的碳烤牛排」、「懶人口水鷄」，也有實用易學的「炸油糕」、「奶油泡芙」，還有趣味十足的「宅男石鍋拌飯」。最終，接地氣又簡單實用的「功夫花生」從衆多優秀影片中脫穎而出實屬不易。

隨著第二期比拼結束，本次比賽的第三階段賽程也是最後一期周評選隨即拉開序幕，本期共有10則符合標準影片入選可供展示，比拼激烈程度更勝以往。讀者也可大飽眼福，學到更多做菜的獨門秘籍；參賽影片詳情，請點此查看

再次提醒各位讀者與參賽者，在第三期評選過後，本次比賽將進入最高潮的「總決選」賽程，到底哪一個做菜秘籍能贏得千元大獎，讓我們拭目以待。更多「總決選」詳情，請關注洛杉磯世界日報報導。

第二周獲獎視頻：功夫花生—Alice Hsiao

洛杉磯 世界日報

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