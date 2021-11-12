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分分鐘做好菜／十道菜餚任您學 未來待客不再愁

洛杉磯訊
分分鐘做好菜第三周作品展示，本期共有10則符合標準影片入選可供展示，比拼激烈程度更勝以往。
分分鐘做好菜第三周作品展示，本期共有10則符合標準影片入選可供展示，比拼激烈程度更勝以往。

洛杉磯世界日報【U視頻】頻道全新打造的廚藝教學類欄目【分分鐘做好菜】本周帶來最後一批選手作品啦！

經過一周選手們踴躍的投稿，本周為大家帶來十道全新精彩菜餚，健康養生純天然的【自製柿子餅】、入冬進補必備的祖傳【麻油雞湯】、簡單易做又好吃的【白切肉】、味道香醇濃郁的【羊肉湯】、滋補身體的在地海產【珍寶蟹】、下酒又下飯的【泡椒鳳爪】、濃濃家鄉味的古早味【油飯】、超值一粉兩吃的【麻辣牛肉粉和海鮮粉】、有趣又不添人工色素的【五彩餃子】，以及有嚼勁又彈牙的【家常手擀麵】一起來動手學起來吧！

以下視頻，依接收時間排序：

自製柿子餅：蕭愛

麻油雞湯：Ho Li

好吃的白切肉：KongYing Li

羊肉湯：Qianqian Zhang

絕味珍寶蟹：Michael Guo

麻辣泡椒鳳爪：Zhu Zhu

油飯：Kim Houseknecht

麻辣牛肉粉和海鮮粉：Judy Zhu

五彩餃子：Cindy李

家常手擀麵：Eason王

本期作品將於11月12日至11月18日展示，並於19日公佈第三周點擊率最高視頻。接下來也將進入最後一周的大獎環節，活動將於11月19日公布進入最終評選的視頻，並於11月19日至11月25日做本屆【分分鐘做好菜】視頻征集活動的終極展示。屆時還將開放創作者親友團網絡票選功能，最終，通過當周（11月19日到11月25日）點擊、投票、點讚、留言等綜合排名，選出優勝三篇視頻，規則細則將於11月19日公佈，最終摘獲前三名的視頻，將分別給予$1000、$500、$200獎金，所以把您的熱情化作行動力吧！動動手指為您喜歡的作品加油打氣！

餃子 投票 洛杉磯

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