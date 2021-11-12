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西海岸「富士山」 雷尼爾山國家公園風景絕美

記者謝雨珊╱西雅圖報導
雷尼爾山國家公園天堂區沿途野花景色。（記者謝雨珊╱攝影）
雷尼爾山國家公園天堂區沿途野花景色。（記者謝雨珊╱攝影）

雷尼爾山國家公園（Mt. Rainier National Park）距西雅圖東南方約兩小時車程，有美國最高的山峰及最高的火山，享有「美國富士山」的美名，是華盛頓州著名地標之一。該園區95%保留在最原始狀態，是美國第五座歷史悠久國家公園。

雷尼爾山國家公園享有「美國富士山」的美名。（記者謝雨珊╱攝影）
雷尼爾山國家公園享有「美國富士山」的美名。（記者謝雨珊╱攝影）

提到雷尼爾山國家公園，就不得不提到吸引各國旅客朝聖的天堂區（Paradise），這個區域如同其名「Paradise（天堂）」一樣，景色如仙境般地絕美；漫步其中，沿途欣賞色彩繽紛的野花，與野生松鼠及旱獺互動，非常值得與家人一同造訪，享受這無與倫比的美麗景色。

影音來源：謝雨珊提供

涼爽多雨 景色多樣

西雅圖絕大多數時間都在下雨，雷尼爾山國家公園的天氣也受到影響，一年約下雨半年以上，氣候涼爽多雨，夏季高溫在華氏60至70度，夏天的7月及8月陽光充足，較適合一般大眾旅遊，氣候比較乾燥晴朗。春、秋及冬季較有可能下雨，因此雨具及保暖用具非常必要。

雷尼爾山國家公園Skyline Loop Trail步道最頂端可見冰川。（記者謝...
雷尼爾山國家公園Skyline Loop Trail步道最頂端可見冰川。（記者謝雨珊╱攝影）

雷尼爾山國家公園主要分為五區，分別為Longmire、Paradise、Ohanapecosh、Sunrise和Carbon River。 其中最受大家歡迎的是Paradise和Sunrise，每個區域建議各花一天以上時間造訪。以雷尼爾山國家公園天堂區為例，每個季節的景色都非常不同，夏季雖是野花盛開的季節，主要景色偏綠，有種童話故事「綠野仙蹤」的氛圍。秋季景色無與倫比，紅色、紫色、粉紅、黃色、藍色、橘色、白色等多到數不清顏色的野花到處綻放，搭配綠油油的草坪、山林間的芬多精，還有純白的冰河冰原及壯麗山峰，沿途風景只能用「絕美」形容。

路上也會遇到旱獺及松鼠，大多坐在石頭上曬太陽或啃食物，時不時探頭探腦，漫步在草叢及岩石間。

雷尼爾山國家公園秋季9月景色。（記者謝雨珊╱攝影）
雷尼爾山國家公園秋季9月景色。（記者謝雨珊╱攝影）

天堂區如童話世界

想要真實體驗童話故事般的天堂區，建議不要只開車採景點，腳踏實地一步步沿著步道爬上山，才能揭開天堂區最真實的美麗面紗。沒有登山經驗民眾，可沿著Skyline Loop Trail步道上山，步道約5.5哩，爬升1700呎，平均登山來回時間約四小時至五小時。步道起點在天使區訪客中心旁邊，建議民眾帶食物及水上山，不需要特別登山裝備，登山步道適合男女老少行走。

雷尼爾山國家公園野花色彩遍布。（記者謝雨珊╱攝影）
雷尼爾山國家公園野花色彩遍布。（記者謝雨珊╱攝影）

事實上，雷尼爾山國家公園的步道規畫相當好，有超過50條以上風景優美步道，景色多樣，值得一探究竟，在那裡待上個三天兩夜都很值得。露營過夜事先應申請許可證，並規劃住宿地點。該園區內上有四個營地，包括西南邊的Cougar Rock 、東南邊的 Ohanapecosh、東北邊的White River、及西北邊的Mowich Lake。這四個營地都有先到先得的位置，民眾也可上Recreation.gov事先預約。

雷尼爾山國家公園Skyline Loop Trail步道的瀑布。（記者謝雨珊╱攝...
雷尼爾山國家公園Skyline Loop Trail步道的瀑布。（記者謝雨珊╱攝影）

雷尼爾山國家公園

地址：55210 238th Avenue East Ashford, WA 98304

門票：一輛車入場費30元

電話：360- 569-2211

網址：https://www.nps.gov/mora/index.htm 或 https://visitrainier.com/

開放時間：全年開放，7、8、9月最適合旅行。

步道 美國 西雅圖

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