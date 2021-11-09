【分分鐘學園藝】網紅植物「小屁屁」的換盆和養護秘密

多肉達人趙淑娜，講解如何給石生花換盆，以及日常養護。（記者李雪／攝影）

秋季是給石生花換盆的好季節，洛杉磯世界日報 在Youtube.com平台上的U視頻，【分分鐘百科】系列生活技能教學視頻的【分分鐘學園藝】，本期邀請到多肉達人趙淑娜，講解如何給石生花換盆，以及日常養護。

視頻來源：記者李雪

近來流行於多肉圈的石生花小巧可愛，因其形狀更是被植物發燒友稱為「小屁屁」，或在台灣 稱為「屁股花」、「屁屁花」。形狀獨特，觀賞價值高，因被捧為網紅植物，價格也因此升高。

趙淑娜講解，給石生花換盆前，需要將其從現有的盆土中輕輕拔出，剪去細長的根，只留下主要較短的根即可。隨後配土則需要三分之二的浮石（pumice）和三分之一的盆土，幫助提高土壤的透水性。

網上許多教程多是先扶正植物，再鋪石，趙淑娜建議反向操作。在將石生花放入新土後，可以先撒上鋪面石，選擇搭配適合顏色的鋪面石，能極大地提升盆栽的美觀。用刷子將多餘石子掃除，再用工具將植物扶正，這樣有碎石支撐，石生花不會東倒西歪。而鋪面可以幫助保持土壤濕度，也能保住土壤。最後再噴灑上水即可。

趙淑娜表示，石生花不用澆水，而是每兩周噴一噴水就好，若是水太多，植物容易吸太多水爛掉、化水，或者稍微多一些水，它會拉高，型態不好看了。也正是需要的水少，可以將其種植在一些不尋常的地方，例如做成畫框垂直懸掛。在光照方面比其他多肉植物的光需要弱一點，大約遮蓋50%的光照即可。和其他一些多肉不同，石生花繁殖需要靠種子，或者只在一些理想環境下，會分成兩棵。