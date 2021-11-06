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范鐵城 細敘文革、棄教從商一生

記者李雪／洛杉磯報導
「大洋兩岸細敘一生」作者范鐵城。（范鐵城提供）
「大洋兩岸細敘一生」作者范鐵城。（范鐵城提供）

洛杉磯世界日報2021年的「大家來寫書」活動中，新出版回憶錄「大洋兩岸細敘一生」的作者范鐵城，通過寫作記述了一生各階段的經歷。這位早年經歷文革，45歲才出國的歷史學教授，又決心從商養家，一生的波折頗具啟發深意。

范鐵城來自中國上海，移民美國數十載。大學一畢業就遇到文革，被分配至內蒙古海勃灣西卓資山水泥廠從事體力勞動，直到1979年夫婦才一同調入武漢華中師範大學歷史系任教，並發表南亞研究方面譯著、論文。

在1980年代末90年代初，范鐵城通過學術訪問和會議兩次訪美後，獲聘在長堤加州州大歷史系任教，於是全家赴美。但學校教書薪資太低，為賺錢供兩個孩子上學，作為歷史系教授，范鐵城卻一直在餐館打工。他在聘用合同結束後，決心重啟家業開始經營餐館，至2017年才退休。

「大洋兩岸細敘一生」作者范鐵城。（記者王若然／攝影）
「大洋兩岸細敘一生」作者范鐵城。（記者王若然／攝影）

今年77歲的范鐵城表示很感謝世界日報，提供一個回憶和敘述自己往事的機會。當年舉家出國時兩個孩子一個初中畢業一個高中畢業，如今兩個都是企業高管，卻未曾聽過父親的許多往事。早先范鐵城在世報投稿的小文章，兒子們讀後驚嘆和父親在一起幾十年，卻都沒聽他講過這些往事，於是自告奮勇出錢幫父親出書。

他表示最重要的是自己的經歷完全真實地表現，沒有任何審查，「最如我意」。此外世界日報出版很快質量也高，從封皮設計到裡面照片印刷都色彩清晰，品質一流。這令他非常高興，也給親友傳看。

世界日報 加州 美國

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