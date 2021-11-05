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分分鐘做好菜／六道主食到甜點 輕鬆學 大人小孩都愛吃

洛杉磯訊
分分鐘做好菜第二期選手投稿作品。（本報資料）
分分鐘做好菜第二期選手投稿作品。（本報資料）

洛杉磯世界日報【U視頻】頻道全新打造的廚藝教學類欄目【分分鐘做好菜】本周推出第二期觀眾投稿視頻啦！

俗話說【吃飯皇帝大】，吃是一天中最重要的事！飯吃飽，做什麼都好！我們分分鐘教你學會做最簡單易上手的料理，最好吃又管飽的飯菜。本周為大家帶來12小時慢火烤出的【功夫花生】、奶味香甜如戀愛的【奶油泡芙】、舌尖上的美式道地硬菜【炭烤牛排】、外酥裡糯的【油炸糕】、幾分鐘就能做好的【懶人口水雞】，以及宅在家裡就能吃到均衡美味的【宅男石鍋拌飯】，一起來動手學起來吧！

以下視頻，依接收時間排序：

小火慢烤功夫花生：蕭愛

自製奶油泡芙：Sally王

舌尖上的炭烤牛排：Yujia王

自製油炸糕：Cindy李

懶人口水雞：Nancy劉

宅男石鍋拌飯：Eason王

本周投稿視頻展示時間為11月5日至11月11日，本期也將根據視頻點擊量及內容進行評獎，優勝作品一樣可獲得$200獎金哦！

另外，本周（11月5日至11月11日）也是最後一期投稿機會，將於11月12日至11月18日展示，並於19日公佈第三周點擊率最高視頻。

大家也不要忘記，最後一周（11月19日至11月25日）重頭戲，活動將依據點擊數選出三週內可以進入最終評選的視頻，在11月19日至11月25日做終極展示並開放網絡票選。最終，通過點擊、投票、點讚、留言等綜合排名，選出優勝三篇視頻，分別給予$1000、$500、$200獎金，所以不要再逗留，挽起袖子一起加入熱火朝天的烹飪行列吧！

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