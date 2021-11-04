大家來寫書／「阿蘭的故事」血淚坎坷 盼後代紀念

現年78歲的陸佩蘭參與2021年世界日報「大家來寫書」活動，發表新書《阿蘭的故事》。（陸佩蘭提供）

現年78歲的陸佩蘭參與2021年世界日報「大家來寫書」活動，發表新書《阿蘭的故事》，記載了作者從童年至今的親歷故事，講述了充滿血淚的坎坷人生和心路歷程，希望給親人和後代留下紀念。

陸佩蘭出生於1943年11月25日，8歲時失去了父親、外婆、大娘和小妹。為了活命，陸佩蘭8歲開始幫人家帶孩子，做家務，攢飯吃。11歲求學讀書，在艱難困苦中熬過了學習生涯，畢業後回家耕田。當時村裡的青年都嚮往到他處發展走人，陸佩蘭因此成了村裡較有文化的農民，得到村民的信任和認可，被推選當生產隊的統計員。後來又被選為生產隊隊長，負責分田到戶等，過程千辛萬苦。

1985年11月陸佩蘭移民美國 定居三藩巿。在美國30多年來，沒停止過工作，期間也建立了自己的家園，逐漸把他鄉變成了故鄉。2013年退休 後，她在社區老人中心 ，參加過英文班、歌唱班、太極拳等活動，秉持「活到老學到老」精神。她說，不求發財，只求平安就知足了。2020年碰上了新冠肺炎瘟疫大爆發，在居家防疫的日子裡，陸佩蘭不斷回想起過往的事情，情不自禁地下筆，撰寫出《阿蘭的故事》，期盼給親人後代留下個紀念。