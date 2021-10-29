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分分鐘做好菜／學會這四道菜 讓您虜獲賓客狂讚

洛杉磯訊
【分分鐘做好菜】第一期觀眾投稿作品。（本報資料）
【分分鐘做好菜】第一期觀眾投稿作品。（本報資料）

洛杉磯世界日報【U視頻】頻道全新打造的廚藝教學類欄目【分分鐘做好菜】第一期觀眾投稿展示來啦！

不怕早起睡不飽，就怕飯菜吃不好！別擔心，我們分分鐘教你學會做最簡單易上手的料理，最好吃又管飽的飯菜。今天先為大家帶來味道濃郁的【香辣牛肉乾】、噴香好吃的【家常蔥油餅】、自家請客絕對拿得出手的大菜【全蟹宴】，還有可口又容易做的【燒餅夾肉】。一起來嘗試學一下吧。

以下視頻，依接收時間排序：

家常蔥油餅：Cindy李

香辣牛肉乾：Shu Zhu

全蟹宴：Summer甘

燒餅夾肉： Eason王

本周投稿視頻展示時間為10月29日至11月4日，在上傳U視頻頻道後，將根據視頻點擊量、視頻內容進行第一輪評獎，優勝作品可獲得$200獎金。活動第二、三、四周投稿及評選具體時間安排如下：

第二周（11月5日至11月11日），投稿時間（10月29日至11月4日）；視頻搜集齊全後，將於（11月5日）統一上傳Youtube頻道，並在（11月12日）公佈第二周點擊率最高視頻。

第三周（11月12日至11月18日），投稿時間（11月5日至11月11日）；視頻搜集齊全後，將於（11月12日）統一上傳Youtube頻道，並在（11月19日）公佈第三周點擊率最高視頻。

第四周（11月19日至11月25日），依據點擊率公佈入選總評比視頻（11月19日），開始網絡投票及專業評審打分（11月19日至11月25日）。公佈獲得決選前三名的視頻（11月29日）

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