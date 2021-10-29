大家來寫書／焦非創作 記錄上海家庭特殊際遇

作家焦非創作的新書《過渡時期》，講述一戶曾在上海租界時代有過不俗經歷和地位的家庭，在政權交替後的各種遭遇；《過渡時期》是他過去通過世報「大家來寫書」發表的上海租界兩本小說 《 江水滔滔》、《大千世界》的續集。

書中跨越上世紀50年代初到70年代中，涉及人物有20世紀初傳承下來的工商業鉅子、留洋歸國的教授、知識分子、家庭婦女、中小學生、三代老僕等。

通過這些人物二十多年裡翻天覆地的生活變化，展現一群在上海租界生活數代，與過去、國外有著千絲萬縷關聯的居民，如何在外部環境發生巨變時，未被驚濤駭浪吞沒，反而因逆境磨練得堅強，在前途渺茫的境遇裡始終心懷希望。

作家焦非生長於上海，1980年赴美留學後定居美國 ，在北加州 任電腦工程師至2016年退休。他表示，書中小主人公明愷的故事，其實就是他的童年、少年、 青年的親身經歷，明愷的家人、親友、鄰居、同學都確有其人，為保護隱私，隱去了真實姓名。

「因為親身經歷，很多細節對我來說至今歷歷在目，比如1958年大煉鋼鐵對家園的破壞、紅衛兵晚上打家劫舍的恐怖場境，我目睹鄰居如何結束生命的現場，這些都印在腦海，終生難忘。」

談及創作此書的感悟，焦非說，無論對於國家，還是家族、個人而言，已發生的事不可能再改變，但從過往事中獲取經驗，以史為鑒，照亮未來，這就是回憶與記錄的意義。他希望通過《過渡時期》，記載特殊年代一些上海家庭的真實生活，以表深切懷念，並希望讀者通過此書，對那代人的不尋常遭遇能有深入了解。

焦非已通過世報「大家來寫書」發表三本小說，他對世報提供的服務非常滿意，「書籍寄到家中時，編務特地來電關照每一箱書都很重，搬書時要小心，如此體貼的提醒令我感到十分溫馨，藉此機會向相關工作人員致謝。」