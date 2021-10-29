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航太設備、生態系統聚集 加州科學中心寓教於樂

蕭愛╱洛杉磯報導
兒童在科學中心模仿行為。（蕭愛提供）
兒童在科學中心模仿行為。（蕭愛提供）

在南加大附近博覧會公園裏的加州科學中心（California Science Center），展出航太科技、生態系統科學、甚至科學藝術，適宜全家大小參觀體驗。它是美國西海岸最大的科學中心。

影音來源：蕭愛提供

前身是加州科學和産業博物館，1998年改名爲加州科學中心，舉凡與科技有關的內容都有展示，並設置體驗項目，使大人小孩參觀者都能參與親身體驗，使大家對科學産生興趣。

走出停車場，走向加州科學中心，一路上就有不同的體驗，一架雷鳥偵查機就停在走道旁邊，可以就近接觸，多年前雷鳥小組就曾飛這型飛機，到中國大陸偵查敵情。

太空梭、雷鳥 近距離看到飽

科學中心正門外面大廳頂部是深紫色，垂下一個個金色小球，絢麗奪目，吸引人仰首展望，猶如仰望燦爛星空。在正門另一側是大映幕IMAX電影院，專放映一些科學相關的影片，常見學校學生集體來觀看。

太空科技是加州科學館最大的賣點，一上二樓就可以見到太空科技相關資訊。各種飛機、及登上太空的設備、飛行器。

加州科學中心有真正的太空梭：有名的奮進號太空梭在服役完成後，2011年被飛載到洛杉磯國際機場。這樣龐然巨物要移到加州科學中心，簡直是不可能的任務，整個移轉過程花了四天，砍路樹、墊鋼板，全部過程被拍下紀錄片，不斷在科學中心放映，也有影片在紀念品店出售。現在太空梭奮進號就放在科學中心永久定居，來參觀的人需要另外購票，可以近距離參觀曾經在太空地球來回多次的飛行器。

最近的新冠病毒，科學中心也作出科學研究，以看板展示發展緣由、傳播途徑，及如何對抗病毒的大流行。強大的視覺表現形式，以紀念在這場大流行中喪生的生命。

人是如何出來的，科學中心也製作詳細流程，從小小的精子到成為受精卵，在子宮逐漸長大，生命成形，變成胎兒 。簡單生命的起源，極具教育意義。

藝術科學結合 展13瀕危物種

科學中心門票不用付費，但一些設舘展示的特殊展覽則需要付費。最近在三樓展出的智高藝術展，門票需要17元多，以智高遊戲的小磚塊，組成各種藝術品，特殊的藝術表現，真讓人看的目瞪口呆。

這是另類藝術，用小孩玩具玩出極複雜的藝術品。這是智高藝術家Nathan Sawaya，以百萬計的小智高磚塊一個個組合而成。幾乎所有東西都可以表現，有畫作，各博物館的名畫如摩納麗莎的微笑、名雕塑品如兵馬俑。甚至動物標本、牆上掛的浴巾，都絲絲入扣。

外面大廳還展示了十三種大動物，都是瀕臨快要絕種的野生動物，有座頭鯨、金剛鸚鵡、紅鶴鳥、低地大猩猩。每個雕塑品都展示其自然環境的電影圖像。真是藝術與科學的完美結合。

加州科學中心附近的沙漠花園、自然歷史博物館、競技場都是順便可以一起參觀遊覽的景點。

小檔案

加州科學中心

地址：700 Exposition Park Dr.Los Angeles, CA 90037Open

Hour:10AM — 5PM

加州科學中心對新冠病毒所作的研究。（蕭愛提供）
加州科學中心對新冠病毒所作的研究。（蕭愛提供）

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