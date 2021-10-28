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護理師鄭韓生 寫《歲月》 圓作家夢

記者謝雨珊／洛杉磯報導
從事臨床護理40餘年的鄭韓生發表新書《歲月》。（鄭韓生提供）
從事臨床護理40餘年的鄭韓生發表新書《歲月》。（鄭韓生提供）

從事臨床護理40餘年的鄭韓生，參與世界日報「大家來寫書」活動發表新書《歲月》。在這本書中，鄭韓生以妙趣橫生的筆觸懷舊情深，描述生活故事和心得，映照出時代的一隅畫面，亦闡述「寫作是觸及靈魂的事，靈魂在寫作中永不寂寞」的感悟。

現年67歲的鄭韓生，出生於中國河南鄭州，曾在中國及菲律賓接受護理教育。 1995年赴美繼續工作深造，從事臨床護理40餘年。平時業餘愛好是讀書和寫作，經常在專業雜誌上發表論文和譯文，也在報紙上發表過生活隨筆。鄭韓生表示，這本書記錄了一生中從自身角度的所見所聞，這些小故事都是歷史的畫面縮影。比如書裡記載了她在少時與父親，在文化大革命時期的一段對話及故事。

鄭韓生說，父親是中學老師，而她自小就熱愛寫文章，一心想當名作家，並曾與少時好友一起寫作，將作品拿給父親欣賞，雖然得到父親讚賞，不過她父親當時因為文化大革命，害怕她因創作惹禍，不支持她持續創作。她正是因為父親的這番話，放棄了立志當作家的願望。這本書《歲月》載錄了這些真實故事。她希望將這些感觸、她的故事記錄下來，讓歷史不留白。其他故事包括她在加護病房（ICU）上班的所見所聞，在每天上班路上所看到的熟悉陌生路人等。

中國 河南 教育

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