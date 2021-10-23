蔡季男、甘漢鑌合著出版 「文書」並茂

蔡季男（右）和甘漢鑌（左）合著「新冠文書」。（蔡季男提供）

洛杉磯世界日報2021年的「大家來寫書」活動中，蔡季男和甘漢鑌兩位30年友誼的老友，合著的「新冠文書」形式新穎。一人以寫實報導方式記錄疫情 期間的方方面面，另一人則以精美的書法 ，一起為新冠病毒肆虐期間居家避疫 做歷史見證。

「新冠文書」這一名字是因為書的內容是關於新冠疫情，而「文書」則是指，甘漢鑌的文章和蔡季男的書法。甘漢鑌的十多篇文章皆是關於疫情期間的生活、病毒演變，乃至政策、政治局勢。而蔡季男配以60幅書法，是總結故事中的詞句。例如關於疫情期間兩黨互鬥的文章，蔡季男就以網絡上給川普和拜登的綽號「床鋪」和「板凳」兩詞，造成兩句話書寫下來，以展現大選中的特別時局。

據蔡季男介紹，早在90年代剛移民來美時，他和甘漢鑌就在城市的合唱團認識。當時合唱團的一本刊物就由倆人負責出刊了30期，他也由此知道甘漢鑌很會寫文章。去年疫情居家避疫，蔡季男產生邀請老友合著出書的想法，甘漢鑌也欣然同意，於是又一次開始久違的合作。

甘漢鑌表示，他在書中的文章，大多關於抗疫早期的事情，當時對疫情了解還不多，局勢也和現在很不同。書中記錄的是在當時所知道的，以及個人對國家抗疫的觀感。他感慨當時很亂，每個人都有自己的說法，上至總統下至小民，什麼話都能說出來，而蔡季男把這些網路上很荒唐或是幽默的話，也都用書法寫出來。

蔡季男自幼喜愛文學藝術，曾在台美兩地舉辦個人書畫展五次。從首屆世界日報「大家來寫書」活動就參加，到今年已透過該活動出了第11本書。甘漢鑌曾於2012、2013參與「大家來寫書」活動，發表抱殘缺雜碎集(一)、(二)兩書；多年讀世報有感時，亦曾發稿不同版頁。