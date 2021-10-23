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科幻片沙丘上映 人物搬上德州沙雕節

記者謝雨珊╱洛杉磯綜合報導
《沙丘（Dune) 》沙雕作品。（華納兄弟電影）
《沙丘（Dune) 》沙雕作品。（華納兄弟電影）

加拿大雕刻師Abe Waterman今年在全美最大的「德州沙雕節（Texas SandFest) 」，雕刻了華納兄弟公司的電影《沙丘》（Dune)中的人物，活脫脫將電影中的男主角堤摩西・柴勒梅德（Timothée Chalamet）飾演的Paul Atreides從影幕中搬到現實生活。

影音來源：華納兄弟公司

華納兄弟影視科幻大片電影《沙丘（Dune) 》宣傳海報。（華納兄弟影視官方帳號）
華納兄弟影視科幻大片電影《沙丘（Dune) 》宣傳海報。（華納兄弟影視官方帳號）

《沙丘》是由導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）執導的年度矚目大片，該片改編已故美國科幻小說家赫伯特（Frank Herbert）在1965年出版的同名科幻小說《Dune》。這部小說將被改編為兩部電影，第一部電影《沙丘》的劇情主要涵蓋小說的前半部分內容。剛以懸疑片《緝魂》獲得台北電影獎最佳男主角入圍的中國影星張震也參與該片，飾演男主角的家族御醫「尤因醫師 (Dr. Wellington Yueh)」。《沙丘》是張震首部演出的好萊塢電影。

《沙丘》故事設定在遙遠的未來，人類早已開啟星際旅行，可以前往不同星球建立文明社會。為了在厄拉科斯星球（沙丘）開採能延年益壽，並啟發人類意識潛能的「香料」，皇帝與貴族勢力爭權奪利，片中有類似夯劇《冰與火之歌：權力遊戲》的宮廷鬥爭與權利勢力。該片的卡司眾星雲集，張震接受媒體曾表示，在拍戲時每人都有不同表演方式，每位演員都火力全開沒在讓。卡司陣容堅強的《沙丘》是受到大眾相當關注的主因之一。

2021年年度科幻大片《沙丘》於10月22日在全美各大電影院上映。《沙丘》電影預告片、德州沙雕節的《沙丘》作品請上U視頻https://youtu.be/XPtRHxL73Ws觀看。

加拿大雕刻師Abe Waterman今年在「德州沙雕節（Texas SandFe...
加拿大雕刻師Abe Waterman今年在「德州沙雕節（Texas SandFest) 」雕刻出電影《沙丘（Dune) 》男主角。（華納兄弟電影）

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