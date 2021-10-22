大家來寫書╱羅達尊精采人生旅程 盡在「韋恩堡筆記」

羅達尊最新出版的「韋恩堡筆記」，分享30多年的移民生活與故國記憶，文圖並茂。（羅達尊提供）

從來美30多年發表在全美各大中文媒體上的300多篇文章中，精選出最為華彩的篇章，配上自己拍攝居住20多年的城市風光作為封面，羅達尊透過世界日報 「大家來寫書」最新出版的「韋恩堡筆記」，文圖並茂，與眾不同。

羅達尊1953年生於上海，1970年在「上山下鄉」運動中赴黑龍江農場務農，1978年恢復高考考入上海師範大學中文系，畢業後留校任教。期間攻讀研究生，獲外國文學碩士學位。89年赴美國 留學，獲教育學博士學位。後進入印第安納州西北部城市Fort Wayne聯邦郵政局工作 ，2018年退休。

雖然沒有從事鍾愛的文字工作，羅達尊對文字的熱愛，卻歷久彌堅。「此書中所有的文章都是在我居住的韋恩堡市（Fort Wayne）寫的，記錄了我在美國的生活經歷和思想旅程，故給書取名為『韋恩堡筆記』」。

精選的67篇，都是多年來見諸世界日報各個版面(包括世界周刊)的文字，其中「副刊」51篇，「上下古今」15篇，另有部分曾登載在世界周刊旅遊版上。

全書六部分。第一部分《走走看看》，走筆地方歷史和文化觀感；第二部分《吃吃喝喝》，探索美食背後的民族文化；第三部分《說說笑笑》，收錄生活中的精采「段子」；第四部分是雜文，隨見隨記，隨想隨議；第五部分是人物，寫父親、家人、同窗和同事，有幾篇寫的完全是真人真事；另有幾篇是小説，如《風吹鴨蛋殼》﹑《知青與農工》、《老裡套》等，真人真物創作；第六部分是有關語言文字方面的研究和梳理文章，對漢字和上海方言的特殊性都有涉及。

羅達尊特別感謝太太全程參與新書的審閱和校對。他說，古人云，能文章者不死。希望透過這本將近10萬字的新書，讓親朋好友和家人晚輩，看到自己的人生旅程，精神世界。