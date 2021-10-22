我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登脫口真心話？連說兩個YES「美國必保衛台灣」

舊金山華裔記者遭嘲諷「憤怒亞裔臉」傳媒界譴責

北加千年穿洞樹成搖錢樹 日逾500車付費穿越考驗技術

蕭愛╱洛杉磯報導

2400歲的大樹，中間肚子被挖了一個大洞，能讓汽車開過去，它還能夠枝葉茂盛的活著，真是讓人敬佩大樹旺盛的生命力。

在北加州距離舊金山三個小時的Chandlier吊燈樹，就是最熱門的穿洞樹，在夏天旅遊季節，每日有超過500輛車，付公園入門費，開車穿過樹洞，體驗經驗、考驗開車技術。

影音來源：蕭愛

親身體驗 一生要來一次

這棵樹已經有2400歲，因為它正好在101公路附近的路上，1937年被挖了一個大洞，讓車子可以從它的肚子穿越過去，80多年來，因此成了觀光遊客的樂趣，人們以穿越樹洞為樂、以開車能過關為榮。甚至成了許多人的夢想，一生一定要來親身體驗一次穿越樹洞的滋味。

北加千年穿洞樹，足可供一輛SUV穿過。（蕭愛提供）
北加千年穿洞樹，足可供一輛SUV穿過。（蕭愛提供）

它的寬度正好是一部Van的寬度，兩側的後視鏡一定要收起來，還要很正的慢慢開過去，稍微偏差，就會磨擦到車身。

以專家的眼光，在大樹的底部挖一個大洞，肯定是不行的，而這棵吊燈樹成為鑽樹洞已經有84年的歷史，仰望它的頂上，綠意盎然、枝葉繁茂，絲毫沒有老態。

北加千年穿洞樹，汽車正緩緩駛過。（蕭愛提供）
北加千年穿洞樹，汽車正緩緩駛過。（蕭愛提供）

它的擁有者是一個私人家族，進入森林就要付費，慕名而來的遊客願意付費，吊燈樹真是一棵名副其實的搖錢樹。曾經也有其他地方的人仿效作穿洞觀光樹，但是沒有成功，最終大樹倒塌，折損一株年代久遠的大樹。

枝形吊燈樹是北加州僅存的三棵免下車穿洞紅杉樹，夏天來的人較多，秋冬季節遊客較少，還有機會二次三次穿越，很多人打開天窗，站在天窗外面與吊燈樹合影。它有315呎高，仰頭相望，仰度足夠讓頭上帽子掉落。

私人經營 可賞美景美雕

吊燈樹公園雖屬私人經營，周邊附近都整理的非常好。有很多人工木雕藝術，還有大樹雕成的木雕品，徜徉其間，可觀賞美景美雕。還有一大片草原，可以下車漫步。當然也有禮品店、洗手間，都非常乾淨，給遊客留下很好印象。

吊燈樹公園紅木木雕。（蕭愛提供）
吊燈樹公園紅木木雕。（蕭愛提供）

公園裡有一個木製公告欄，上面寫了英文詩，意思是沒有任何地方有這麼榮幸，有這樣鬱鬱蔥蔥的大樹，它是地球上最偉大生命的形成，它們的挑戰還在持續進行中。這是它們的廟宇，它們的殿堂，在這裡，我們人類要以虔誠的目光來看待。在2400歲高壽的紅木林下，人類是多麼渺小啊！

另外兩株穿洞樹，規模小的多：Tour Thru Tree: 在Klamath CA，只有一株穿洞樹，沒有任何設施，洞口比較小，Van無法穿越。是1800年的紅木。

Klamath的1800歲的穿洞樹。（蕭愛提供）
Klamath的1800歲的穿洞樹。（蕭愛提供）

Shrine 穿洞樹：它是年代久遠自然形成的，加上人工補固加強形成的穿洞樹，已經有3000年之久。周邊仍然有些供人觀賞的設施，譬如一棵已經枯死的3200歲的樹。

Shrine旁邊標示已有3000年歷史了。（蕭愛提供）
Shrine旁邊標示已有3000年歷史了。（蕭愛提供）
Shrine神木是天成的穿洞樹。（蕭愛提供）
Shrine神木是天成的穿洞樹。（蕭愛提供）

穿洞樹小檔案：

Chandelier Drive-Thru Tree:67402 Drive Thru Tree RdLeggett CA 95585Open: 8::30Close:5:00Phone:707-925-6464

Tour Thru Tree430 CA-169Klamath CA 95548

Shrine Drive Thru Tree13078 Avenue of theMyers Flat 95554

加州 觀光 北加

上一則

「FOUND」 華裔領養兒中國尋根 找尋被棄養原因

下一則

加州一家三口徒步旅行失聯 疑高温脱水奪命

延伸閱讀

北加千年穿洞樹「吊燈樹」 慕名者近悅遠來圓夢

北加千年穿洞樹「吊燈樹」 慕名者近悅遠來圓夢
北加州中文學校行政營 探討疫情下新模式

北加州中文學校行政營 探討疫情下新模式
大氣河抵達 北加州解渴 金山灣區本周將有3場風雨

大氣河抵達 北加州解渴 金山灣區本周將有3場風雨
抗中升級？中智庫：美加軍艦15日疑似聯合穿越台海

抗中升級？中智庫：美加軍艦15日疑似聯合穿越台海
移民涉險穿越英吉利海峽 英國2天內逮逾千人

移民涉險穿越英吉利海峽 英國2天內逮逾千人
玩命關頭真實版 澳洲皮卡突失控 飛速橫越七車道

玩命關頭真實版 澳洲皮卡突失控 飛速橫越七車道

熱門新聞

南加居家保母住豪宅收入不菲，卻回國心切。（unsplash.com）

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

2021-10-18 14:13
華資餐廳內兩名男子聽到有人唱美國國歌，非常憤怒，怒斥「中國人為什麼要唱美國國歌」，飯都吃不下直接走人表達抗議。（讀者提供）

華人餐廳唱美國歌 2亞裔男氣炸走人 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯

2021-10-18 02:20
華女狀告雇主性侵害，要求百萬賠償金，雇主全勝分文未付。（unsplash.com）

華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付

2021-10-19 02:20
兩名男子聽到有人唱美國國歌，非常憤怒，怒斥「中國人為什麼要唱美國國歌」，飯都吃不下直接走人表達抗議。（讀者提供）

為何中餐廳唱美國國歌？ 兩華男氣到飯都吃不下

2021-10-17 14:44
世界日報「建材裝修大展」中，華人對SB9法案非常關注。（記者李雪／攝影）

世說新聞／SB9動了華人蛋糕 租金、房價都受挫

2021-10-16 15:43
洛杉磯國際機場出入境。（CBP提供）

世說新聞／華生LAX入境被遣返 失聯4天竟遭如此對待

2021-10-20 13:55

超人氣

更多 >
中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓
佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體

佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體
FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞

FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞
奶奶的電子鍋煮飯飄燒肉味？拆解驚見「整個家族」超噁

奶奶的電子鍋煮飯飄燒肉味？拆解驚見「整個家族」超噁
瀋陽爆炸案增至3死33傷 被曝剛完成天然氣管道改造

瀋陽爆炸案增至3死33傷 被曝剛完成天然氣管道改造