分分鐘學園藝／味道極似冰淇淋的奇妙水果 其實很好種

種植四年的白柿果樹上結滿綠色的白柿。（U視頻截圖）

U視頻【分分鐘百科】系列生活技能教學視頻之【分分鐘學園藝】第五期新鮮出爐！南加州 知名園藝達人“花哥”許希聖，本次將教授大家如何在自家院內種植又甜又好吃的水果——白柿。

白柿又名白人心果，冰淇淋水果、墨西哥 蘋果。因其形狀像柿子，且果肉有些品種為白色，故稱為白柿。這個水果對華人來說並不常見，也不知道去哪裡買得到，就讓“花哥”在本期視頻中告訴我們去哪裡買，或是如何種植出這個來自中南美洲，吃起來像冰淇淋的果實。

白柿是一種很容易成熟的水果，甚至未成熟的白柿剪下後，放在室溫下三五天就熟了。建議屆時將成熟的白柿冰在冷藏，兩三個小時後食用，味道極似冰淇淋。由於白柿成熟得如此快速，大賣場一般不會販售。若想要購買，可到suami舊貨市場，或找墨西哥朋友擺攤賣自家白柿時購買。

若想要買樹種植，只需要注意以下兩個重點：

1.可以趁著春天時到Home Depot或者Loft購買，這種樹並不是整年都買得到的。買樹種植的好處是它已經嫁接好，可以直接種植。

2.若從種子開始種，雖然發芽率不低，但可能要等數年之後才會結果。

另外，花哥補充提醒，像白柿這樣會長成很大顆果樹的植物，不要種在離房子地基太近的地方。避免根長到房子地基或是水管的地方，以確保安全。

看了視頻和介紹後，是否想嚐嚐看冰淇淋果的味道呢？明年春天大家一起來種白柿吧！