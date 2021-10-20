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大家來寫書／方時壯「余生瑣談」 憶80年人生經歷

記者張宏／洛杉磯報導
方時壯參加世界日報的大家來寫書，出版「余生瑣談」。（方時壯提供）
方時壯參加世界日報的大家來寫書，出版「余生瑣談」。（方時壯提供）

方時壯50歲赴美從清潔工到總經理，75歲左眼失明，僅靠右眼微弱視力寫書。方時壯參加世界日報的大家來寫書，出版「余生瑣談」，將自己在中美兩地近百年的人生經歷匯集成書。

方時壯三年前出版了一本雜文集，在此基礎做了一些刪改和補充匯集成這本「余生瑣談」。回想自己80年的人生，他表示，人生任何年齡，想做的事情都可以做。

他畢業於廣州中山大學，文革結束後，回到母校工作，他當時從事人口學研究，曾翻譯哈佛大學人口社會學導論。之後他獲得哈佛大學讓他赴美進修深造一年的機會， 一年後他又回到中山大學。1994年兒子在美國入籍，所以接他來美國。

50多歲的他在美國不靠政府不靠子女，自己從頭來過。他說，他學文科，沒有技術，只能從清潔工做起。半年後，公司看他英語還不錯，提拔他做保安。第一年做夜間保安，他白天到社區學院選修管理課程，晚上值班讀書。在美國一份耕耘一分收穫，三年後他成為一家大型物業公司的總經理，憑自己努力買房子買車。很多新移民在美國只想著在中國的光榮往事，自怨自艾，人要獨立自強，才能闖出一片天。

他教育兒女的原則也是鼓勵他們獨立，除了黃賭毒不能碰，其他任他們自由發展，結果兒女都很努力。兒子是高級工程師，女兒是聖地牙哥加大的教授。因為一次醫療事故，他的左眼失去視力， 右眼僅存的0.1視力。75歲那年他突然寫起小說，他的《紅塵豔福》雖然不是長篇，卻也道盡人間百態，且都是真人真事。

他說，他從中學寫文章都是像魯迅那樣的雜文和散文，因此被稱為小魯迅，他覺得寫文章罵人要罵到對方服氣才是本事。這本「余生瑣談」就是他多年的人生感悟精華。

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