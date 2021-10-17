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大家來寫書/姚鑫華海外黃埔人的獨白 記錄一生感觸

記者張宏／洛杉磯報導
住紐約30年現居佛州的姚鑫華參與本報大家來寫書，出版「海外黃埔人的獨白」。（姚鑫華提供）
住紐約30年現居佛州的姚鑫華參與本報大家來寫書，出版「海外黃埔人的獨白」。（姚鑫華提供）

曾住紐約30年現居佛羅里達州的姚鑫華，透過本報「大家來寫書」活動，出版「海外黃埔人的獨白」，將他在黃埔軍校和台灣軍中多年的種種經歷編輯成書，且女兒為他寫序，希望給同齡人和同校袍澤留下時代回憶。

姚鑫華是河南人，生於1937年，畢業於陸軍官校30期，之後服務陸軍輕航空隊20餘年，1985年移民來美。他說，黃埔軍校是孫中山創立，軍校23期是黃埔軍校最後一期在中國大陸畢業，到台灣後，蔣介石深感黃埔和中華民國關係密切，因此沿用黃埔軍校的名稱，在台灣從24期開始復校。軍校仿造西點軍校的四年制，號召年輕人報國入校。軍校承襲黃埔和西點的精髓，他在學校四年學習軍人基礎教育和科學教育，期間他還被選為飛行軍官赴美培訓。

姚鑫華家人80年代移民美國，隨後他也移民來美，到美國他從台灣的上校軍官轉變為美國的計程車司機，難免有心理落差。但仍然從頭開始，並因對黨國有使命感，所以在美國當地參加很多華人社團。

他說，他從十多歲進入軍中，在軍校、軍隊度過40多年的寶貴時光，在軍中大家多以學長學弟相稱，如今都不一樣了。他2019年生病，朋友家人建議他寫一些東西留給後代作紀念，在美國長大的小孩看不懂中文，也不知道父親的過去，因此他想把自己一生和感觸都寫下來。

為了籌備寫書事宜，姚鑫華開始蒐集之前寫的舊稿，以往作品都是報紙上的剪報，他需要重新抄寫再錄入電腦，後來又發生疫情，整個寫作過程很辛苦。幸好書完成後，當年黃埔同學反響都很好，引起共鳴。

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