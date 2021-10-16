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大家來寫書／江平浪漫詩意 濃縮人生悲歡

記者楊青／洛杉磯報導
江平寫作的《遠行在秋季》與《風中的花季》，即將出版面世。（江平提供）
江平寫作的《遠行在秋季》與《風中的花季》，即將出版面世。（江平提供）

《遠行在秋季》與《風中的花季》，很浪漫與詩意。

「世界日報」2021年度大家來寫書作者群中的江平，在她面世的這兩本書中，寫的是少年、青年、中年到晚年的事，從東方的祖國到美利堅第二故鄉，人生旅程的真實記錄與思考，花季和秋季，都多了更深沉的含義。

江平出生於陝北黃土高原，在古城西安長大，曾在文革中到廣闊天地中鍛鍊，曾入選第一批「選妃」名單，也曾成為中國重開國門後第一批走入美國的公派人員。江平說，中年移民美國，是她人生最重要的轉折，一生主要從事科研技術工作，但前半生國家政事風起雲湧，個人命運若塵埃漂浮不得自主，後半生才得安定，略有作為。人生的起伏跌宕，悲歡離合，都變成了文字，濃縮在她的《遠行在秋季》。

秋季遠行很美，但並不輕鬆。中年移民異國，一切重新起步，重新學習和融入新環境，通過和其他國家民族共事，在觀念和文化上的碰撞，反思，到理解，包容，進而建立友誼的心路歷程。期間也目睹和見證了身邊普通人在美國生活工作的故事。在人生的秋季，作者鑽研業務，奔波於中美兩國和世界各地，收穫事業和精神上的快樂。作為第一代移民，記錄真實，鼓舞後人。

從小喜歡讀書的江平，探索和思考從未間斷，她將同時出版的《風中的花季》，重現數十年歲月裡那些懷舊故事，期望對自己的後代和讀者有所啓迪。

江平寫作的《遠行在秋季》與《風中的花季》，出版面世。（江平提供）
江平寫作的《遠行在秋季》與《風中的花季》，出版面世。（江平提供）

美國 移民 工作

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