奧林匹克國家公園 雨林、海濱、雪山景色兼具

Hoh雨林景觀。（記者王若然／攝影）

華盛頓州 最大的城市西雅圖 的西邊，坐落著奧林匹克國家公園（Olympic National Park）。這座國家公園不算大，在遊客中也算小眾，卻有著獨特的魅力。在奧林匹克國家公園內，可以看到差別甚大的三大景色：雪山、雨林、和海濱景色，讓你在一天內，好似坐著時光機，穿梭在不同的世界裡。

影音來源：記者王若然

奧林匹克國家公園位於華盛頓州的西北角，瀕臨太平洋，與西雅圖有三至四小時車程。如果只遊玩幾個主要景點，兩天時間就可以完成。首先必去的景點有Hurricane Ridge，遊客常常將此地當作第一個遊覽景點，也是公認的公園入口。Hurricane Ridge開車就可到達，該景點位於最高山峰之一的峰頂，可以眺望遠處成群雪山，觀賞茵茵綠草地。

山頂處常有野鹿出沒，吸引遊客爭相拍照。在Hurricane Ridge的北面，只需徒步15分鐘，就可以與加拿大 的維多利亞港隔海眺望，在這裡，遊客甚至可以收到「歡迎來到加拿大」的手機短信。Hurricane Ridge的山頂和上下都設有遊客服務中心，十分便利，也不用走太多路，對老人非常友好。

海蝕柱、枯木 充滿荒涼感

觀賞完皚皚雪山的壯闊，可以沿著公園西邊公路來到Rialto海灘。這裡的海灘與加州海灘有很大區別，海岸有著名的海蝕柱，主要由海水長年的腐蝕衝擊而成，廣闊的海岸線上堆著造型各異又慘白的枯木，也是拜海水衝擊「所賜」。若再往裡走，可以看到一排排、濃密未被侵蝕的高大樹木。海蝕柱、枯木、樹林造就了Rialto海灘獨特的風景。如果碰到陰天，天空和大海都是灰濛濛的一色，加上白色沙灘和枯木，頗有電影中的荒涼感。

看完雪山和海濱，可去最值得期待的雨林景觀。從Rialto海灘驅車南下，再東向深入公園的心臟，就來到了Hoh溫帶雨林區。奧林匹克國家公園有三個溫帶雨林景點，而Hoh雨林因有遊客訪問中心，並設有30分鐘的短時徒步路線，有很多遊客選擇這裡。來到這裡彷彿置身魔幻童話仙境，下一秒更彷彿有森林精靈出沒；古老的大樹上被密密麻麻的苔蘚爬滿，陽光穿過其中，點亮了地上鬱鬱蔥蔥的植物，眼前盡是一片無所不在的「綠」。

生命之樹 展現生命力

離開雨林景點，相當於也已觀賞完奧林匹克國家公園的三大主要美景，可說心滿意足，同時也會感嘆大自然的鬼斧神工。沿著101號公路南下回到西雅圖的途中，可以順路去Kalaloch 沙灘一覽「生命之樹」。這棵被世人封為生命之樹的大樹，座落在海岸上，樹根下方已經被掏空，僅有一些零星的樹根紮於兩側的泥土中，大多數樹根暴露在空氣中，隨風搖擺。這主要是受到海水侵蝕，海岸泥土被帶走，令這顆樹根依賴的泥土也在消失中。然而在這種情況下，這顆樹依然綠葉蔥蔥屹立不搖，保持著頑強的生命力。