建材裝修展14、15日兩天滿檔 資訊多

世界日報與華人營建公會共同舉辦「建材裝修大展」，現場的訂單及交易金額大。（檔案圖）

洛杉磯 世界日報與華人 營建公會攜手在14和15日兩天舉辦第三屆「建材裝修大展」，提供各種建材製造、代理、經銷的專業平台，並舉辦多場「建築專業講座」，內容包括最新的SB9法案、如何裝修舊宅、擴增房價、聖蓋博市設計審查委員會審查要點、住宅抵押貸款 、建築合約、附屬住宅單位增建ADU實例等，都是華人關心議題，活動免費入場，歡迎參加。

今年是雙方第三度合作，今年的建材裝修展展商報名踴躍，加入很多新的建材商家，讓建材裝修專業人士和民眾有直接交流機會。專業講座包括洛杉磯縣第一線專業人士帶來ADU州法最新的法規要求，分享如何能最快拿到許可，讓民眾減少走彎路等撇步。

講座內容豐富多元，包括德倫學院負責人鄭德倫主講「如何裝修舊宅，拍賣屋致富之路及SB9法案」，皇佳商業銀行主講「住宅抵押、增建加建貸款」等共八場講座，都深具實用價值。

「建材裝修大展」舉辦時間是10月14日（周四）及10月15日(周五）上午10時至下午6時，地點在Almansor Court, 700 S. Almansor Street, Alhambra, CA 91801。