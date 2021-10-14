大家來寫書／肖文川普演義 實錄美國災難的庚子年

《川普演義》的作者肖文。（肖文提供）

2020年是農曆庚子年，又是美國總統大選 年。作者肖文在經歷了庚子年新冠瘟疫的天災和令美國崩潰的總統大選的人禍後，想到他的特殊經歷也許可以收從一滴水看大海之效。從2020年1月起每天堅持寫日記，把自己在美國看到的美式抗疫和總統大選如實記錄下來，希冀有朝一日可以做為有需要之人的參考資料，於是催生了《川普 演義》一書。

古人說，人生有三不朽：「立功、立德、立言。」歷來把著書立說當作「經國之大業，不朽之盛事。」《川普演義》30萬字，借用中國古典文學章回小說體，用實話實說、報告文學的方式，對人與事採取白描式，盡量客觀如實敘述，不作臧否評論。全書共分為四部分：一、庚子年抗疫日記（僅選用總結性的《走過抗疫庚子年》一文）；二、川普演義；三、從《世界日報》發表的135篇文章中，選用12篇與大選有關的文章；四、全美30個華人投票的心聲。限於篇幅，全書沒有插圖。

肖文說，一場突如其來的新冠肺炎疫情 ，給世界人民帶來巨大的災難。面對疫情，某些美國政客拒戴口罩，不打疫苗，並悍然退出世衛組織，美國大量的普通民眾得不到充分的醫療保障，導致美國成為確診人數和死亡人數最多的雙料世界冠軍。另一方面，經歷了「黑人的命也是命」運動，看到了「美式價值觀的崩盤」，親眼所見川普把美國、把世界弄個天翻地覆，造成了美國民眾占領國會，讓美國打敗了自己。

肖文認為，政治體制沒有優劣之分，哪個體制能讓自家國民踏實發展、國家穩步向前就是好的。路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。個人溫飽無慮，別無他求。「位卑未敢忘憂國」，在有生之年仍有一個大同世界之夢。希望祖國能博採列國之長，善用百年來國力最強盛的時機，創造一個最好的制度，為億萬百姓求福祉，為天下萬世開太平，成為建設一個大同世界的楷模。