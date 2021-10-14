我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

扁婿趙建銘內線交易纏訟16年 判3年8月定讞

加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

大家來寫書／肖文川普演義 實錄美國災難的庚子年

記者丁曙／洛杉磯報導
《川普演義》的作者肖文。（肖文提供）
《川普演義》的作者肖文。（肖文提供）

2020年是農曆庚子年，又是美國總統大選年。作者肖文在經歷了庚子年新冠瘟疫的天災和令美國崩潰的總統大選的人禍後，想到他的特殊經歷也許可以收從一滴水看大海之效。從2020年1月起每天堅持寫日記，把自己在美國看到的美式抗疫和總統大選如實記錄下來，希冀有朝一日可以做為有需要之人的參考資料，於是催生了《川普演義》一書。

古人說，人生有三不朽：「立功、立德、立言。」歷來把著書立說當作「經國之大業，不朽之盛事。」《川普演義》30萬字，借用中國古典文學章回小說體，用實話實說、報告文學的方式，對人與事採取白描式，盡量客觀如實敘述，不作臧否評論。全書共分為四部分：一、庚子年抗疫日記（僅選用總結性的《走過抗疫庚子年》一文）；二、川普演義；三、從《世界日報》發表的135篇文章中，選用12篇與大選有關的文章；四、全美30個華人投票的心聲。限於篇幅，全書沒有插圖。

肖文說，一場突如其來的新冠肺炎疫情，給世界人民帶來巨大的災難。面對疫情，某些美國政客拒戴口罩，不打疫苗，並悍然退出世衛組織，美國大量的普通民眾得不到充分的醫療保障，導致美國成為確診人數和死亡人數最多的雙料世界冠軍。另一方面，經歷了「黑人的命也是命」運動，看到了「美式價值觀的崩盤」，親眼所見川普把美國、把世界弄個天翻地覆，造成了美國民眾占領國會，讓美國打敗了自己。

肖文認為，政治體制沒有優劣之分，哪個體制能讓自家國民踏實發展、國家穩步向前就是好的。路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。個人溫飽無慮，別無他求。「位卑未敢忘憂國」，在有生之年仍有一個大同世界之夢。希望祖國能博採列國之長，善用百年來國力最強盛的時機，創造一個最好的制度，為億萬百姓求福祉，為天下萬世開太平，成為建設一個大同世界的楷模。

美國總統大選 川普 疫情

上一則

世報稅務理財線上講座 10/16起陸續舉行

下一則

萬聖節化妝餐舞會 歡迎單身男女參加

延伸閱讀

川普對共和黨影響多大？ 愛州議員罵他「白痴」又邀站台

川普對共和黨影響多大？ 愛州議員罵他「白痴」又邀站台
就職9個月民調 拜登43% 遠低於歐巴馬53%

就職9個月民調 拜登43% 遠低於歐巴馬53%
華府川普國際飯店 傳3.7億元出售 「川普」名稱不保

華府川普國際飯店 傳3.7億元出售 「川普」名稱不保
川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手
內舉不避親？川普遭爆曾推薦伊凡卡出任世銀總裁

內舉不避親？川普遭爆曾推薦伊凡卡出任世銀總裁
沙烏地國王送川普3件稀有皮毛 專家鑑定是「贗品」

沙烏地國王送川普3件稀有皮毛 專家鑑定是「贗品」

熱門新聞

艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

2021-10-08 20:06
艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女倒車被「碰瓷」 錄影曝真相

2021-10-09 13:00
近來傳出不少中國留學生在入境美國時遭恐嚇、盤問等事件。（美聯社）

留學生入境洛城被盤問 行李被偷 多是沒剪掉標牌的T恤

2021-10-11 22:03
失踪韓裔女子周蘿倫(Lauren Cho，音譯)。（ABC7視頻截屏）

南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？

2021-10-11 14:05
南加華人聚居的羅蘭崗及其附近地區，一天內接連發生Knock knock burglary。（取材自Ring）

世說新聞／華人屋主接連被盜 竊賊竟是年前同一夥

2021-10-09 13:01
劉洪新（右）出獄三天後攜母接受世界日報專訪。（記者謝雨珊／攝影）

殺妻華嫌被關近十年出獄 憶當年與妻互動不勝唏噓

2021-10-10 19:43

超人氣

更多 >
輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠

輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠
社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度
普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可
影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光

影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光
肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症

肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症