分分鐘學園藝／自家種絲瓜 這些要點得記牢

花哥解說攀藤方法

U視頻【分分鐘百科】系列生活技能教學視頻之【分分鐘學園藝】第四期新鮮出爐！南加 州知名園藝達人“花哥”許希聖，本次將教授大家如何在自家院內種植好吃又營養的果蔬——絲瓜。

「黄花褪束绿身长，白结丝包困晓霜;虚瘦得来成一捻，刚偎人面染脂香。」，晶瑩碧翠、營養討喜的絲瓜向來是華人 餐桌上的常客，本期視頻中“花哥”就給我們帶來了奇妙的絲瓜種植技巧和防止蟲害法門，只要記住以下要點，想要種出修長好吃的絲瓜便不再是難事！

絲瓜是攀藤植物，需要搭架輔助生長。適當的人為引導，能讓絲瓜快速順利攀上瓜架；

絲瓜需要充足的光照、水份、肥料才能開花結果；

絲瓜在華氏50度以下會暫停生長，南加5月份之前晚間氣溫經常低於華氏度50度，所以南加適合開始種植絲瓜的時間是5月底，一般6月底就能嘗到果實，如果有溫室大棚的話可以提早到4月份種植。開花后2周左右絲瓜就可以成熟，到霜降之前能有大半年的時間都會一直有絲瓜可以食用；

橙縣等靠近海邊的地方冬季氣溫較高，做好保溫措施并適當澆水的絲瓜至少可以存活3年，但是一年一種結的果實會比較好吃；

絲瓜成長過程中進行摘芯，能有效促進生長并控制攀藤蔓延。

今年加州 絲瓜遭遇了比較多的潛葉蛾的蟲害，潛葉蛾喜歡在絲瓜葉子上產卵，孵化后的潛葉蛾幼蟲會鑽進葉子中爭搶養分，導致絲瓜無法長大、開花。潛葉蛾蟲害的表現是葉子上會形成蛇形的紋路，發現已經遭遇蟲害的葉子可以直接剪掉，絲瓜藤蔓下部的葉子剪掉不影響絲瓜生長。

摘芯指的是直接掐斷絲瓜藤蔓前端的嫩芽，這樣絲瓜的養分就會往側枝輸送。掐斷一個嫩芽，側枝一般會長出三到四個側枝，這樣能促進絲瓜生長并快速蔓延。