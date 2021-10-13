世報建材裝修展講座 王楊：3種加建屋 各有奧秘

Yang Architect的創辦人，註冊建築師王楊。（王楊提供）

世界日報與華人 營建公會攜手舉辦第三屆「建材裝修大展」，王楊（Yang Wang）將於15日下午1時30分用中文主講的「附屬住宅單位增建ADU實例」（Accessory Awelling Unit）講座，將用加建屋實例講解其中的奧秘。

Yang Architect創辦人王楊是註冊建築師，屆時她將重點講解三種加建屋形式：車庫改造加建屋、與住宅相連的加建屋、獨立於住宅的加建屋。她將詳細對這三種加建屋的注意事項，常見錯誤點進行分析，用實例講解加建屋個中的學問。

王楊說，自從加州 政府通過允許加建屋的的法案，並在各個城市立法逐漸推廣開後，加建屋變的很受歡迎。大多數住戶都會通過加建屋出租房屋，例如將車庫改為一室一浴再出租；也有住戶加建房屋自住。她的業務原本集中在商業屋，但加建屋火起來後，不少朋友、客戶找她做加建屋業務，這方面的生意也越做越大。

王楊說，加建屋並不是越大越好，要根據自家條件和每個城市的要求而建。例如聖蓋博 市、蒙特利公園市，對於加建屋的要求就有很多不同點，對加建屋的尺寸限制也頗多。還有的城市要求加建屋要與原本的房屋外觀、建築形式保持一致。因此在決定進行加建屋後，第一步就是要找到值得信賴的建築師，幫助設計和評估；建築師可以幫忙與市府溝通，等市府批准後，才可以動工建設。