我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦非法酒色派對逼青少年性交 加州婦遭控39罪

田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

世報建材裝修展講座 鄧樹燦：SB-9法規 須詳細了解

記者李雪／洛杉磯報導
羅斯密市議員鄧樹燦將主講「細分地塊的基礎以及SB-9的不確定性」。（市府網站）
羅斯密市議員鄧樹燦將主講「細分地塊的基礎以及SB-9的不確定性」。（市府網站）

世界日報華人營建公會合辦第三屆「建材裝修大展」，為土木工程師的羅斯密市副市長鄧樹燦（Sean Dang），將於14日下午3時30分以英語主講「細分地塊的基礎以及SB-9的不確定性」。

鄧樹燦表示，講座主要針對屋主，希望提供相關資訊。最近有不少新法規出台，其中SB-9僭越了不少地方政府的權利，允許在一塊地上加建一棟房，而且一塊地可以分兩塊。這對於屋主來說當然是有利消息，但是他也希望教育屋主，才能將美好想法落實。因為真正實施起來並不是那麼簡單，例如各市都有很多地目（zoning）要求，一些地目可能不符合SB-9的規定。他希望在屋主真正開始花錢僱承包商和建築師前，了解這些必要資訊，幫助他們做出更有利的決策。

他解釋，現在SB-9還只是州府給的一個框架，需要地方行政機構做進一步落實。然而目前不少地方城市還比較迷茫，需要解決如何既符合州府新規，又要符合自己城市本身的法規。有些城市的法規可能已經能實施了，但有些城市還非常棘手，而州府宣布的上路時間是2022年1月，所剩時間不多，不少市府還有許多問題有待解答。正如數年前的ADU加建屋法規出台後，也是在一兩年後各市才慢慢落實，有了詳細的法規。

教育 華人 世界日報

上一則

大家來寫書／姜田田新書 繪畫文學創作和諧結合

下一則

建材裝修大展／領袖建材LX Building Materials 主要產品是 廚房檯面和浴室櫃

延伸閱讀

舊金山學區 2年流失3500名學生

舊金山學區 2年流失3500名學生
建材裝修大展／SONG'S Flooring批發銷售SPC提供建商與營造商 性價比高產品

建材裝修大展／SONG'S Flooring批發銷售SPC提供建商與營造商 性價比高產品
建材裝修大展／10/14 下午皇佳商業銀行Aaron Guan 應邀主講：住宅抵押/增建/加建 貸款

建材裝修大展／10/14 下午皇佳商業銀行Aaron Guan 應邀主講：住宅抵押/增建/加建 貸款
建材裝修大展／10/14 上午 鄭德倫 應邀講解如何從舊屋翻新/投資拍賣屋/SB9法案來獲利

建材裝修大展／10/14 上午 鄭德倫 應邀講解如何從舊屋翻新/投資拍賣屋/SB9法案來獲利
建材裝修大展／藍天櫥櫃 工廠直銷批發零售歡迎建商/安裝師傅/新老顧客比較

建材裝修大展／藍天櫥櫃 工廠直銷批發零售歡迎建商/安裝師傅/新老顧客比較
建材裝修大展／FreeVolt是再生能源領域的領先者亦是具有經驗的屋頂工程項目公司

建材裝修大展／FreeVolt是再生能源領域的領先者亦是具有經驗的屋頂工程項目公司

熱門新聞

這位女竊賊神色自如，面對地上的兩個包裹直接彎腰，拿起包裹就往外走。（讀者提供）

南加華人區時髦女賊求財心切 偷竊時露雙臀顧不上

2021-10-05 19:40
艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

2021-10-08 20:06
不少來自加州的華人前往亞利桑那看房。（柳女士提供）

這些原因讓加州華人趕赴鳳凰城炒房

2021-10-05 20:39
艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女倒車被「碰瓷」 錄影曝真相

2021-10-09 13:00
近來傳出不少中國留學生在入境美國時遭恐嚇、盤問等事件。（美聯社）

留學生入境洛城被盤問 行李被偷 多是沒剪掉標牌的T恤

2021-10-11 22:03
失踪韓裔女子周蘿倫(Lauren Cho，音譯)。（ABC7視頻截屏）

南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？

2021-10-11 14:05

超人氣

更多 >
BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子

BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？
41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤
快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因

快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因
川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手