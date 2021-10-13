世報建材裝修展講座 鄧樹燦：SB-9法規 須詳細了解

羅斯密市議員鄧樹燦將主講「細分地塊的基礎以及SB-9的不確定性」。（市府網站）

世界日報 與華人 營建公會合辦第三屆「建材裝修大展」，為土木工程師的羅斯密市副市長鄧樹燦（Sean Dang），將於14日下午3時30分以英語主講「細分地塊的基礎以及SB-9的不確定性」。

鄧樹燦表示，講座主要針對屋主，希望提供相關資訊。最近有不少新法規出台，其中SB-9僭越了不少地方政府的權利，允許在一塊地上加建一棟房，而且一塊地可以分兩塊。這對於屋主來說當然是有利消息，但是他也希望教育 屋主，才能將美好想法落實。因為真正實施起來並不是那麼簡單，例如各市都有很多地目（zoning）要求，一些地目可能不符合SB-9的規定。他希望在屋主真正開始花錢僱承包商和建築師前，了解這些必要資訊，幫助他們做出更有利的決策。

他解釋，現在SB-9還只是州府給的一個框架，需要地方行政機構做進一步落實。然而目前不少地方城市還比較迷茫，需要解決如何既符合州府新規，又要符合自己城市本身的法規。有些城市的法規可能已經能實施了，但有些城市還非常棘手，而州府宣布的上路時間是2022年1月，所剩時間不多，不少市府還有許多問題有待解答。正如數年前的ADU加建屋法規出台後，也是在一兩年後各市才慢慢落實，有了詳細的法規。