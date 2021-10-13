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大家來寫書／姜田田新書 繪畫文學創作和諧結合

記者丁曙／洛杉磯報導
專業畫家姜田田出版新書《春去花還在》。（姜田田提供）
專業畫家姜田田出版新書《春去花還在》。（姜田田提供）

世界日報「大家來寫書」吸引了各行各業的文友。從事繪畫創作並舉辦多次個展的專業畫家姜田田出版新書《春去花還在》，文筆優美流暢，嶄露出繪畫藝術和文學創作的和諧結合，書名寓意生命力頑強，寫照人生。

姜田田介紹，《春去花還在》是一本短文集子，其中多篇作品是她來美國後陸續在世界日報和世界週刊上發表的文章。書名取自於古詩「遠看山有色，近聽水無聲，春去花還在，人來鳥不驚」，描寫古人看繪畫藝術的感受。因為她的書中有多篇文章和繪畫藝術相關，所以選用這句古詩作為書名。

《春去花還在》的寫作形式是散文，題材多樣化，談藝術博物館，談畫展，談喜愛的畫家，以及談她的父親創作的國畫和自己的油畫。此外，還有世界各地見聞，雜文漫談和故事等。全書7萬多字，附有照片，封面是作者創作的風景油畫。

同其他新移民一樣，來美國之前姜田田就知道有「美國夢」一說，來美國後開始思考她的「美國夢」是什麼？在適應環境和解決溫飽之後，她為自己描繪的「美國夢」，包括開一個畫展和出一本書。2018年1月她已在紐約舉辦了個人畫展，今年在世界日報出書。

畫家寫書，姜田田說受父親的影響。她的父親是一位畫家，生平出版了十部著作，在中國美術史上留有印記。她自己寫書為了「於世有用」，也可以與家人和朋友分享藝術心得，生活感悟，更可以為子孫後代留下一筆記憶。

美國 畫展 世界日報

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