大家來寫書／姜田田新書 繪畫文學創作和諧結合

專業畫家姜田田出版新書《春去花還在》。（姜田田提供）

世界日報 「大家來寫書」吸引了各行各業的文友。從事繪畫創作並舉辦多次個展的專業畫家姜田田出版新書《春去花還在》，文筆優美流暢，嶄露出繪畫藝術和文學創作的和諧結合，書名寓意生命力頑強，寫照人生。

姜田田介紹，《春去花還在》是一本短文集子，其中多篇作品是她來美國 後陸續在世界日報和世界週刊上發表的文章。書名取自於古詩「遠看山有色，近聽水無聲，春去花還在，人來鳥不驚」，描寫古人看繪畫藝術的感受。因為她的書中有多篇文章和繪畫藝術相關，所以選用這句古詩作為書名。

《春去花還在》的寫作形式是散文，題材多樣化，談藝術博物館，談畫展 ，談喜愛的畫家，以及談她的父親創作的國畫和自己的油畫。此外，還有世界各地見聞，雜文漫談和故事等。全書7萬多字，附有照片，封面是作者創作的風景油畫。

同其他新移民一樣，來美國之前姜田田就知道有「美國夢」一說，來美國後開始思考她的「美國夢」是什麼？在適應環境和解決溫飽之後，她為自己描繪的「美國夢」，包括開一個畫展和出一本書。2018年1月她已在紐約舉辦了個人畫展，今年在世界日報出書。

畫家寫書，姜田田說受父親的影響。她的父親是一位畫家，生平出版了十部著作，在中國美術史上留有印記。她自己寫書為了「於世有用」，也可以與家人和朋友分享藝術心得，生活感悟，更可以為子孫後代留下一筆記憶。