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大家來寫書╱巫嘉清「雲淡風輕沙上留痕」75感悟

記者王若然／洛杉磯報導
「雲淡風輕沙上留痕」的作者巫嘉清。（巫嘉清提供）
「雲淡風輕沙上留痕」的作者巫嘉清。（巫嘉清提供）

加州居民巫嘉清女士熱愛寫作，她在四、五年間，有多達75篇文章投稿到世界日報被選中刊出。今年她將這75篇刊登過的文章及未見報的文章整理成冊，通過世界日報「大家來寫書」活動，出版了「雲淡風輕沙上留痕」一書，是她對人生的回憶與感悟。

「雲淡風輕沙上留痕」記載了巫嘉清過去生活中的趣事。她想起第一篇在世界日報刊登的文章「天使與貴人」，講述了她高中時期在校長的幫助下，得以轉學至台灣的國立道南中學，又在那裡遇到了幫助她數學考試的老師。巫嘉清感慨說，要不是遇到這兩位貴人，她的求學之路要過的何等艱辛！

「雲淡風輕沙上留痕」是巫嘉清的回憶錄，由多篇有趣的小文組成，還有她過往的得意攝影作品集合。她70歲時開始研習國畫，其中一些得意作品也收錄在這本書中。

巫嘉清說，這本書對她來說是為了紀念自己的人生，「算是有一個成果」，未來可以將其分享給家人和朋友。提及從年輕時就喜歡寫作，讀大學時，最鍾意新聞專業。她的父親曾做過編輯，她對寫作的熱愛受到其父的影響。來到美國後，生活工作繁忙，一直沒時間寫作，後來碰到老同學，介紹她在世界日報投稿，才逐漸重新養成寫作的習慣。

她說，今年恰逢75歲，剛好在世界日報刊登過75篇文章，正好整理出版「雲淡風輕沙上留痕」，達成了她的心願。

世界日報 台灣 加州

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