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世報視頻「分分鐘做好菜」徵集 千元獎金等你拿

洛杉磯訊
「分分鐘做好菜」，歡迎各路大神踴躍拍片展示廚藝。(U視頻)
「分分鐘做好菜」，歡迎各路大神踴躍拍片展示廚藝。(U視頻)

世界日報U視頻「分分鐘百科」主題徵集，經過一周緊張投票，最終美食以31.37%的得票率，拔得頭籌。旅遊、園藝分列二、三位。美食欄目選項中「做菜教學」又以68.75%遙遙領先。依據讀者選擇，「分分鐘百科」第一期讀者徵集視頻主題，確定為做菜教學類視頻即「分分鐘做好菜」，歡迎各路大神踴躍拍片展示廚藝，優勝者有機會獲得千元大獎。

影音來源: U視頻

「分分鐘做好菜」視頻徵集即日開始，至11月11日。期間每周會進行一次視頻評選，周點擊率第一名，即可獲得200元周賽獎金。活動最後一周，會對所有進入總評比的視頻，按照周點擊量（權重50%）、人氣投票數（權重30%）及專業評審打分（權重20%）三個角度做最終打分評選；總分前三名作品，將獲得冠軍1000元、亞軍500元及季軍200元獎金。

各比賽周重要時間節點如下，請參賽者留意：

第一周（10月29日至11月4日），投稿時間（10月12日至10月28日）；視頻搜集齊全後，將於（10月29日）統一上傳Youtube頻道，並在（11月5日）公佈第一周點擊率最高視頻。

第二周（11月5日至11月11日），投稿時間（10月29日至11月4日）；視頻搜集齊全後，將於（11月5日）統一上傳Youtube頻道，並在（11月12日）公佈第二周點擊率最高視頻。

第三周（11月12日至11月18日），投稿時間（11月5日至11月11日）；視頻搜集齊全後，將於（11月12日）統一上傳Youtube頻道，並在（11月19日）公佈第三周點擊率最高視頻。

第四周（11月19日至11月25日），依據點擊率公佈入選總評比視頻（11月19日），開始網絡投票及專業評審打分（11月19日至11月25日）。公佈獲得決選前三名的視頻（11月29日）

參賽美食視頻，請盡量控制在3分鐘以內，且包含下列元素：

1食材畫面

2烹飪過程（文字或個人配音解說）

3成品展示

視頻請儲存成MP4格式，寄送到[email protected]，作品不可重複投稿，活動最終解釋權歸洛杉磯世界日報所有。

如有任何疑問，歡迎致電世界日報數位組（323-268-4982 ext 222）詳詢。

「分分鐘百科」主題征集投票結果。
「分分鐘百科」主題征集投票結果。

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