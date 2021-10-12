房屋為何要設計審查？ 涂洛雅主講

聖蓋博市設計審查委員會委員涂洛雅，將於10月14日發表關於設計審查的講座。（涂洛雅提供）

世界日報 10月14和15日將在阿罕布拉 市Almansor Court主辦建材裝修大展，將邀請聖蓋博 市設計審查委員會委員涂洛雅（ Luoya Tu）於14日下午1時半至2時15分，主講聖蓋博市設計審查要點，解釋房屋為何需要設計審查，什麼樣的項目會被要求設計審查，設計審查的主要關注點，哪些又是容易出狀況的地方等。

涂洛雅指出，能夠進入設計審查的項目都已滿足規範性要求，比如高度、體量、面積、前後院等一些硬性條件。但軟性要求沒有滿足，比如設計風格，「房屋風格要與周圍鄰居房子相似，不能太突兀，如果與周邊現有房子格格不入，項目就很難被通過。」

涂洛雅舉例說，在一條寬闊的馬路上，有商業、住宅區域，路邊房子大多是上世紀50年代傳統風格的一層房屋，當時有個項目是由知名設計師提出，要建造一幢兩層樓的西班牙風格建築，設計非常漂亮，但就是因為不符合整個區域的統一風格，沒有被批准通過。

涂洛雅還舉了另外一個例子，周邊房屋都是一層建築，但有個項目的屋頂很高，風格複雜，與周圍環境不匹配，同時讓隔壁房屋有壓迫感，鄰居因此不斷投訴，「這個項目2018年9月就已進入設計審查階段，但不斷被退回去，到2020年1月還面臨被否決的風險，直到去年5月，屋主同意按照要求修改風格才最終被通過。」

關於房屋的設計審查，每個城市要求不同，涂洛雅說，有些城市並沒有設計審查委員會這個部門，聖蓋博市設計審查委員會主要就是審查房子的風格、質量。她強調，如何向設計審查委員會演示房子風格也很關鍵，「兩幢房屋沒有根本性區別，但就因為演示項目時不同的表現方式，在視覺上就完全不一樣。」

涂洛雅指出，有些屋主聘請的不是有執照的建築師，而是一般的設計師、工程師，設計的項目就無法達到很高的視覺要求，只把技術層面的問題解決了，「但我們很大程度上看的是建築最後的呈現，蓋出來的房子究竟是怎樣的，以此來決定是否通過設計審查。」