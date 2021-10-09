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徐引珠探討人生 流浪貓、螞蟻皆題材

記者王若然／洛杉磯報導
「探討人生」作者徐引珠。（徐引珠提供）
「探討人生」作者徐引珠。（徐引珠提供）

生活在紐約布碌崙（布魯克林）的徐引珠，來美長住已經有11年。在美國她曾搬家多次，生活上也遇到過很多難題，但是她依舊保持積極樂觀的生活態度。她今年在洛杉磯世界日報出版「探討人生」一書，將近三年間的一篇篇人生經驗和感悟的文章集結成書，是她珍貴的人生記憶和經驗。

徐引珠說，「探討人生」中自己最喜歡的一篇文章，是講述她在中國時的金同學的故事。文章講述了金同學雖為女子，但有男子漢的胸襟和力量。她獨自照料父母30年，一直到母親過世。之後父親被接到哥哥家住，父親於兩年去世後，哥哥獨自繼承了父母的遺產。而金女士對此也毫無怨言。徐引珠說，她認為金同學很大氣，心胸寬廣。

徐引珠2010年開始搬到美國長住。她的老伴在2014年去世，現在她租房住在布碌崙的一間公寓裡。她說，現在的房東人很好，是她的朋友。然而在美國這幾年，常常也為住房奔走，遇到很多困難。「探討人生」中記載了她如何與流浪貓「配合」趕走老鼠，怎麼驅散蟑螂和螞蟻的故事，是她寶貴的人生經驗。

徐引珠在2017年在世界日報出版了「一介草民的自傳」，那是她積攢60多年的資料寫成書的，記錄了她不平凡的人生經歷。她說，如果不把這些記憶和人生經驗積攢成書，就像零星的碎片，會丟失。今年已經80歲的她，寶貴的人生經歷值得珍藏。

美國 布碌崙 世界日報

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