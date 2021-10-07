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劉惠敏 玉米田中樂觀抗疫

記者王若然╱洛杉磯報導
「玉米田的朝陽」作者劉惠敏。（劉惠敏提供）
「玉米田的朝陽」作者劉惠敏。（劉惠敏提供）

居住在賓州小鎮上的劉惠敏，將過去一年疫情期間的生活、心境記錄成冊，通過洛杉磯世界日報「大家來寫書」，出版雜文集「玉米田的朝陽」，顯示了她對生活的樂觀態度，以及盼望疫情早點結束的美好願望。

劉惠敏與丈夫生活在賓州的一個寧靜的小鎮上。劉惠敏說，疫情期間，她與丈夫少了出門的機會，兩人幾乎每天都會在家外面散步，每次散步，都會遇到一大片玉米地。疫情蔓延的過去一整年，兩人目睹了玉米地的四季變化，春天播種，秋天收穫，冬天又被剷平。

劉惠敏說，她和丈夫每天在散步時，都會聊人生、聊思想。在今年年初時，疫苗投入市場，似乎給疫情帶來轉機，那時經過玉米地，看著新長出的枝枒，朝陽灑在玉米地裡，好似預示了人類社會的新希望。這也是將這本書命名為「玉米田的朝陽」的原因。

劉惠敏是第二次在洛杉磯世界日報出書。在2020年疫情開始的那年，因為宅家不能出門，就有了很多時間讓她將一些舊作新文集結成冊，並出了第一本書。沒想到2021年疫情還在繼續，這一年裡她將疫情期間的思想、心境生活寫成一篇篇雜文，有六萬多字，藉著「大家來寫書」的平台出了第二本書。

劉惠敏很感謝世界日報有出書的平台，她說，這對她來說正是天時、地利、人和。

早年畢業於國立臺灣師範大學國文系的劉惠敏，來美後攻讀語言學，後來又攻讀傳播與人際關係博士，曾服務於圖書館，大學行政管理和教學等學術機構，目前已經退休。

疫情 世界日報 洛杉磯

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