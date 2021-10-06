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德州達人李元平 寫書讓你愛德州

記者張宏／洛杉磯報導
定居德州的李元平繼「你所不知道的德州」之後，又推出「德州二三事」。（李元平提供）
定居德州的李元平繼「你所不知道的德州」之後，又推出「德州二三事」。（李元平提供）

洛杉磯世界日報2021年「大家來寫書」活動聚集全美各地作者不同的題材，來自德州的李元平繼「你所不知道的德州」之後，又推出「德州二三事」。作為德州達人的他，計畫出版德州系列，讓大家體會德州之美。

繼「你所不知道的德州」出版後，李元平中醫師再度寫出德州風土人情，展現多樣化自然和文化，新書「德州二三事」完全顚覆一般人對德州「無趣」的刻板印象。

李元平1984年搬到德州，一住就是37年。他的評價是，德州讓人越住越喜歡！德州是全世界BBQ最好的地區，且各家風味都不同，越往內陸越好吃。德州烤肉競爭激烈，烤的技術和其他州不同，且很多好吃的BBQ餐廳都是非裔開的。德州牛排也很好吃，因為德州的牛都是放牧的， 30英畝養一頭牛。

德州還匯集世界不同國家的各種菜色，把眼光放開，會發現奧斯汀（Austin）、聖安東尼奧都有其特別的餐廳。他還曾在美墨邊境的德州城市，發現一家特別好吃的南美餐廳。

他說，德州的美要自己慢慢去找。有些人說德州很熱，但其實德州每年9月中旬後就不熱了，現在在德州30萬元上下就能買到很好的房子。德州以牛仔著稱，但不是滿大街都能找到牛仔。他和朋友開了一個關於德州的Youtube帳號，不為掙錢，而是為了宣傳德州。

李元平計畫下一本書寫德州的州長，他拜訪了歷任州長的家或墓地，擬系統性介紹州長的簡介。他說，德州在1836到1845年是一個獨立國家，他想為這個時期的總統寫一本書，只要喜歡，德州系列就會寫下去。

筆名「馬可」的李元平，1953年生於苗栗通霄，淡江大學歷史系學士，美國西維吉尼亞州馬歇爾大學社會學碩士，德州華美中醫學院中醫碩士，美國休士頓華報發行人 。

德州 西維吉尼亞州 美國

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