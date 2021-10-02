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謝美英79歲筆耕 「雪泥鴻爪」餘韻繞梁

記者啟鉻／洛杉磯報導
年逾八旬的謝美英表示會繼續堅持寫作。（本人提供）
年逾八旬的謝美英表示會繼續堅持寫作。（本人提供）

世界日報自2011年起推出「大家來寫書」活動，深獲廣大讀者喜愛並熱情參與， 2021年第11屆共出版30部作品。

預定今年12月舉行的新書發表會，因受新冠疫情影響，仍將採取「紙上+線上」模式。

自即日起，本報推出本屆「作者訪談」報導系列，分享他們在疫期中寫作的心路歷程，同時宣布我們今年「紙上」新書會起跑，也創下歷年來新書發表會開場的獨特新型式；「線上」新書會正籌備中，本報將另行公布，並歡迎作者親友和讀者們共襄盛舉。

用寫文章鍛鍊腦筋，這是「雪泥鴻爪」一書作者謝美英多年來從事寫作的心得。這部作品是她79歲開始創作103篇文章集合而成的。在世界日報「大家來寫書」的活動中，她推出了平生第一本書。如今已年逾八旬仍堅持寫作，她說，自己是學醫的，寫作受益良多，也希望與大家分享。

謝美英祖籍廣東梅縣，出生在印尼。高中畢業後到台灣深造，畢業於台大醫學院藥學系。她在台灣工作時，曾就職台大醫院、省立兒童醫院、台灣療養院藥局藥師，平時喜歡園藝、旅遊、音樂和文學，愛好廣泛。

她於1978年來美。平時經常閱讀世界日報，世報成為她的精神食糧。她說，世界日報內容豐富、包羅萬象；有時親友會將好文章發給她，她也會寫一些心得彼此分享。她其實就是想到什麼就寫什麼，她的書中作品主要來自刊登於「世界日報讀者論壇版」的百餘篇小品文。她感謝編輯為她的書取名為「雪泥鴻爪」。

謝美英表示，她79歲才開始動筆寫作，主要就是想避免阿茲海默症。對於未來是否會繼續參加「大家來寫書」活動，她說，她正在繼續寫作，但是否能出版第二本書，目前還不敢去想。

對於謝美英創作的文章，編輯的評價是「文字流暢清新，詩意盎然而悠遠，餘韻繞梁」。

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