【分分鐘學園藝】／掌握四要素 幫你自家荔枝大豐收

想要在自家後院種出又大又飽滿的荔枝，其實並不難。（本報檔案照）

U視頻【分分鐘百科】系列生活技能教學視頻之【分分鐘學園藝】第二期新鮮出爐！南加州 知名園藝達人“花哥”許希聖，本次將教授大家如何在自家院內種植香甜多汁的水果——荔枝。

「一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來」，連唐代楊貴妃都欲罷不能的荔枝，如今也是很多人餐前、飯後特別喜愛的水果，本期視頻中“花哥”就給我們帶來了乾貨滿滿的荔枝種植技巧，只要記住以下要點，想要種出好吃又大顆的荔枝便不再是難事！

1、一年澆灌3到4次發酵過的牛奶，搭配適當的肥料；

2、在荔枝的開花期把樹根附近的泥土挖開，讓樹根裸露在空氣中，這樣能幫助荔枝坐果；

3、每天都要澆水，最好噴淋到整棵樹，讓荔枝樹有在亞熱帶環境的感覺；

4、韓流來襲的時候用塑膠布把整棵樹蓋起來，擋住寒霜。

除了養分適當、曝根坐果、水分充足、抗寒保溫四個要素之外，花哥還分享經驗：想要提高荔枝樹成活率，健康飽滿的樹苗必不可少，而在南加 州的朋友們福氣不淺，當地許多華人 開的苗圃都可以買到2尺左右高的荔枝樹苗！

看了視頻和說明後，是否對種植荔枝有了更多信心呢？相信不久未來的某個夏天，您家後院也能結出粒粒飽滿、顆顆香甜的荔枝，是不是想想都會美到心裡呢？