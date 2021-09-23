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分分鐘學園藝/南加種蓮霧 花哥教訣竅

本報記者／洛杉磯報導
花哥教大家種植蓮霧。（U視頻截圖）
花哥教大家種植蓮霧。（U視頻截圖）

洛杉磯世界日報在Youtube.com平台上的U視頻，【分分鐘百科】系列生活技能教學視頻之【分分鐘學園藝】第一期隆重推出啦，本期邀請到南加州知名園藝達人「花哥」——許希聖，教授大家如何在南加州氣候下，在自家院內種植熟悉又好吃的水果：蓮霧。

視頻來源：世界日報數位中心

花哥許希聖老師為給大家帶來了乾貨滿滿的蓮霧種植技巧，只要記住以下要點，想要種出好吃又大顆的蓮霧便不再是難事！

1、採用高壓繁殖法，從春季開始耗時三到六個月即可繁殖出新的矮株果樹。

2、南加陽光太過充足，天氣炎熱時需要遮陽；蓮霧比較怕冷，冬天寒潮來臨時需要注意保暖。

3、春季施氮肥促生根長葉，施磷肥促開花結果，輔以適當疏果即可結出又大又甜的蓮霧。

上述要點中，提到了「高壓繁殖」以及使用不同肥料這兩個知識點，什麼是高壓繁殖法呢？高壓繁殖即高空壓條繁殖，將老樹的枝條環狀剝皮，塗抹生根粉後包上一層水草泥土，再用塑料膜包緊，三到六個月生根之後即可剪下移植到花盆中。一棵樹通常可以同時剪十幾枝，最好從春季便開始剪枝。

那麼種植蓮霧要素中提到氮肥和磷肥又有什麼不同功效呢？首先氮肥主要作用是促進植物根系葉子生長，常見氮肥有鷄糞、牛糞等。而磷肥的主要作用是促進開花和坐果，常見磷肥為魚骨粉。

除了以上要點之外，花哥還為大家總結了一些更容易種植成功的溫馨小貼士：

1、高壓繁殖的果樹較為矮小，可以種植在花盆中。

2、炎熱的季節放到其他樹蔭附近或者遮陽傘下的半陽光環境，可以有效遮陽。

3、冬季院子中牆角位置溫度較高，寒潮來臨時可以將蓮霧搬到此處並蓋上塑料薄膜保暖。

看了視頻和說明後，是否對種植蓮霧有了更多信心呢？那就不要再只看不做了！讓我們挽起袖子一起來嘗試把蓮霧種起來吧！

南加 加州 世界日報

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