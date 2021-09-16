南加東區這公園 群鳥四季造訪 仙氣十足

公園吸引許多鳥類造訪。（蕭愛提供）

在57號高速公路旁有一個非常清幽的公園，華人 卻少有人知道，它距離Brea Mall也非常近，逛Mall之前或之後，可以到此地一克雷格公園（Craig Regional Park）逛逛。

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57號高速公路與imperial 大道交叉口的南邊就是Ted Craig公園，屬於Fullerton City。它是Ted Craig 先生所捐出的，曾經是Brea市的議長、市長的泰德，長年活躍在加州 政壇上。1979年他過世了，享年82歲。他捐出這個124英畝大的地方，成為美麗的公園。

Ted Craig公園的正門入口處。（蕭愛提供）

克雷格公園從公園南方State College Blvd 進入，入園費每車平時三元，周末五元。也可以停車在附近街道上，走路進入，就不用付費。不過公園很大，需要多點時間才能走到小湖邊。

進入園區就可以看到參天松樹，濃密的松樹給人清涼感。尤其松樹還散發好的氣場，適合在樹下練功，晨運。此外公園還有加州梧桐、辣木、楓葉樹。樹多鳥也多，有一對退休的夫婦，常年為這些鳥作義工，照顧樹上懸掛的鳥屋。有一種藍鳥就長年來此築巢，生兒育女繁殖下一代。如果在公園看到一抹藍飛過，這就是格雷格公園特有的藍鳥。

陸軍工兵挖的人工湖。（蕭愛提供） ed公園湖邊白鵜鶘等鳥類。（蕭愛提供）

公園是連綿起伏的丘陵地，適合漫步。往公園內開，在最低窪的地方，與美國陸軍工程兵團合作，挖了一個四畝大的人工小湖，引富樂頓小溪水入內，水塘為公園潻了清柔，也為公園帶來候鳥。四季都有不同的鳥來造訪，有鴛鴦、白鵜鶘、加拿大鵝 ，還有仙氣十足的白鷺鷥，長駐的有鴨子，它們似乎已經習慣人們的到訪，接近它們也不會慌張飛走。

Ted公園內最大的活動中心。（蕭愛提供）

在小湖左側Shelter 3的地方，公園當局計劃將重建為涼亭接待區，可以用來提供作為婚禮、拍照和特殊活動。現在是居高臨下的休息區。

小湖裏每年公園都會放魚苗，讓魚兒在水裏悠遊，候鳥有魚可以吃，也提供民眾到此垂釣，垂釣成年人需要有釣魚執照，16歲以下兒童則是免費。小湖裏的魚都是華人喜歡的鱸魚、鯰魚，常常見到有華人垂釣。

公園往內還有很大的球場，可以打棒球、踢足球，還有其他球類運動設施。最後還有一個大水壩，主要是調節富樂頓小溪的水。富樂頓小溪流入公園小湖，還繼續緩緩流到公園另一端，有了水，小溪上長了好多茂密的水上植物，年年需要挖土機來清理。

這個公園也是最適合帶狗來運動的公園，幾乎入園的遊人都帶著他們的愛犬，常常見到名種狗。公園規定一定要用皮帶拴著著狗，不能任由它們亂跑，更別忘了要清理牠們的排泄物。

幾乎所有重要的點都設有兒童遊樂場，色彩鮮豔，是兒童舉行生日派對的最佳地點，常常讓孩子們留連忘返，回味無窮。

Craig Regional Park小檔案:

地址 ：3300 State College BlvdFullerton CA 92835

開放時間：春天、夏天: 7:00am -9:00pm

秋天、冬天: 7:00am-6:00pm