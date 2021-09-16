我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾指川普「國家毒瘤」俄州眾議員岡薩雷斯不連任

最新衛星影像 北韓正擴建武器級濃縮鈾生產設施

南加東區這公園 群鳥四季造訪 仙氣十足

蕭愛╱洛杉磯報導
公園吸引許多鳥類造訪。（蕭愛提供）
公園吸引許多鳥類造訪。（蕭愛提供）

在57號高速公路旁有一個非常清幽的公園，華人卻少有人知道，它距離Brea Mall也非常近，逛Mall之前或之後，可以到此地一克雷格公園（Craig Regional Park）逛逛。

影音來源：蕭愛提供

57號高速公路與imperial 大道交叉口的南邊就是Ted Craig公園，屬於Fullerton City。它是Ted Craig 先生所捐出的，曾經是Brea市的議長、市長的泰德，長年活躍在加州政壇上。1979年他過世了，享年82歲。他捐出這個124英畝大的地方，成為美麗的公園。

Ted Craig公園的正門入口處。（蕭愛提供）
Ted Craig公園的正門入口處。（蕭愛提供）

克雷格公園從公園南方State College Blvd 進入，入園費每車平時三元，周末五元。也可以停車在附近街道上，走路進入，就不用付費。不過公園很大，需要多點時間才能走到小湖邊。

進入園區就可以看到參天松樹，濃密的松樹給人清涼感。尤其松樹還散發好的氣場，適合在樹下練功，晨運。此外公園還有加州梧桐、辣木、楓葉樹。樹多鳥也多，有一對退休的夫婦，常年為這些鳥作義工，照顧樹上懸掛的鳥屋。有一種藍鳥就長年來此築巢，生兒育女繁殖下一代。如果在公園看到一抹藍飛過，這就是格雷格公園特有的藍鳥。

陸軍工兵挖的人工湖。（蕭愛提供）
陸軍工兵挖的人工湖。（蕭愛提供）
ed公園湖邊白鵜鶘等鳥類。（蕭愛提供）
ed公園湖邊白鵜鶘等鳥類。（蕭愛提供）

公園是連綿起伏的丘陵地，適合漫步。往公園內開，在最低窪的地方，與美國陸軍工程兵團合作，挖了一個四畝大的人工小湖，引富樂頓小溪水入內，水塘為公園潻了清柔，也為公園帶來候鳥。四季都有不同的鳥來造訪，有鴛鴦、白鵜鶘、加拿大鵝，還有仙氣十足的白鷺鷥，長駐的有鴨子，它們似乎已經習慣人們的到訪，接近它們也不會慌張飛走。

Ted公園內最大的活動中心。（蕭愛提供）
Ted公園內最大的活動中心。（蕭愛提供）

在小湖左側Shelter 3的地方，公園當局計劃將重建為涼亭接待區，可以用來提供作為婚禮、拍照和特殊活動。現在是居高臨下的休息區。

小湖裏每年公園都會放魚苗，讓魚兒在水裏悠遊，候鳥有魚可以吃，也提供民眾到此垂釣，垂釣成年人需要有釣魚執照，16歲以下兒童則是免費。小湖裏的魚都是華人喜歡的鱸魚、鯰魚，常常見到有華人垂釣。

公園往內還有很大的球場，可以打棒球、踢足球，還有其他球類運動設施。最後還有一個大水壩，主要是調節富樂頓小溪的水。富樂頓小溪流入公園小湖，還繼續緩緩流到公園另一端，有了水，小溪上長了好多茂密的水上植物，年年需要挖土機來清理。

這個公園也是最適合帶狗來運動的公園，幾乎入園的遊人都帶著他們的愛犬，常常見到名種狗。公園規定一定要用皮帶拴著著狗，不能任由它們亂跑，更別忘了要清理牠們的排泄物。

幾乎所有重要的點都設有兒童遊樂場，色彩鮮豔，是兒童舉行生日派對的最佳地點，常常讓孩子們留連忘返，回味無窮。

Craig Regional Park小檔案: 

地址 ：3300 State College BlvdFullerton CA 92835

開放時間：春天、夏天: 7:00am -9:00pm

        秋天、冬天: 7:00am-6:00pm

不時有候鳥來造訪。（蕭愛提供）
不時有候鳥來造訪。（蕭愛提供）
集合！周末這樣玩。
集合！周末這樣玩。

華人 加州 加拿大鵝

上一則

台灣藝人郭彥甫赴洛杉磯展畫作 老美也賞識

下一則

LAX 和周邊企業合作為員工提供優惠計劃

延伸閱讀

全球晶片荒 買新車得加價搶購

全球晶片荒 買新車得加價搶購
恐嚇NBC記者艾妲風災連線報導男子 遭警方緝捕

恐嚇NBC記者艾妲風災連線報導男子 遭警方緝捕

松樹之死

松樹之死
遭突破性感染…「疫苗救我一命」

遭突破性感染…「疫苗救我一命」
南部吃緊 密西西比醫療系統瀕臨崩潰

南部吃緊 密西西比醫療系統瀕臨崩潰
2019年奈洛比飯店恐攻英雄 SAS士兵首度上網自曝身分

2019年奈洛比飯店恐攻英雄 SAS士兵首度上網自曝身分

熱門新聞

來自台灣的俞宗明（Alan Yu）20年前在洛杉磯創立珍珠奶茶品牌樂立杯（Lollicup）之後，發展成食品耗材的供應與製造商，客戶遍及全美。中央社

靠珍珠奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市

2021-09-11 06:02
兩名辭去高薪工作轉做Youtuber的台灣青年。（嘟嘟人提供）

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

2021-09-15 13:48
三天內盜賊兩次上門，盜賊搬走整個保險箱。（被害人好友提供）

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

2021-09-09 15:20
洛杉磯時尚街Melrose大道7300號街區，本周二再次發生持槍搶劫，當時兩女一男購物後正在喝咖啡小憩，兩名持槍搶匪突然出現在他們面前，十數秒內洗劫了受害人放在咖啡桌上至少四個購物袋和提包、錢包和手錶，揚長而去。（翻拍自商家錄像）

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

2021-09-09 15:53
加州初步開票結果顯示，67%選民反對罷免州長紐森(中)，33%贊成罷免。(KTLA)

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

2021-09-15 00:30
張先生去聖蓋博警局的報警記錄。（張先生提供）

世說新聞／失業金每周才147？華男竟這樣被騙8個月

2021-09-11 13:34

超人氣

更多 >
山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像
舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡
「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓
拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大

拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大