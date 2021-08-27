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曼谷風情泰國菜隱身奇諾岡市區 美食「一網打盡」

記者啟鉻／奇諾岡報導
休息美食品嚐區。（記者啟鉻／攝影）
休息美食品嚐區。（記者啟鉻／攝影）

泰國菜在美國愈來愈受歡迎，南加聖伯納汀諾縣奇諾岡市（Chino Hills）每到周日就有一個泰國小吃市場開放，但因「隱身」在市區裡，連有些當地居民都不知道。聞香前去的饕客除了泰裔，尚有華人居民與喜歡亞洲美食的其他非亞裔居民。據悉，泰國小吃市場成立近十年，是不少泰國美食愛好者每周日必去之處。

影音來源：記者啟鉻

這泰國小吃市場每周日上午9時30分至午後3時開放。其實小吃市場位於泰國佛寺園區（Wat Phrathat Doi Suthep USA）內，入門處就能看見具有泰國特色的佛寺金頂，還能聽到駐寺僧人讀經聲音。

小吃市場位於園區裡側，地點開闊，有近十家小吃攤位，攤位區對面就是露天休息區，有不少帶有遮陽傘的座位，提供給遊人做為休閒及品嚐美食之用。東西兩側並各有一個表演台，有歌者演唱泰國風情的歌曲，甚至也有人演唱華人熟悉的歌曲，在老美的眼光看來很有異國風情。

泰國小吃。（記者啟鉻／攝影）
泰國小吃。（記者啟鉻／攝影）
泰國小吃。（記者啟鉻／攝影）
泰國小吃。（記者啟鉻／攝影）

各式美食 道地泰式風味

這個小吃市場提供的美食，包括泰式炒麵、炒粉、炸香蕉、泰國辣味雞湯、芒果糯米飯、冬陰功麵、燒烤肉串、青木瓜沙拉、泰式船麵、泰式奶茶，及多種泰式小點心等，還有一些與中餐和西餐相近的美食，比如炸雞、炸豬肉，以及各種餡料的麵食，足足有數十種之多。其中泰式炒麵（Pad Thai）生意火紅，因為吃起來頗有層次感且不油膩；青木瓜沙拉則清脆爽口；泰式沙爹也是華人眼中的燒烤肉串，吃起來甜甜辣辣，肉質鮮嫩不乾澀。

顧客排隊購買小吃。（記者啟鉻／攝影）
顧客排隊購買小吃。（記者啟鉻／攝影）
先用現鈔兌換代金幣。（記者啟鉻／攝影）
先用現鈔兌換代金幣。（記者啟鉻／攝影）

對喜歡泰式美食的消費者，這裡可以「一網打盡」。不過這裡與其它小吃街不同的是，購買美食需先用現金兌換代金幣（Token)，然後用代金幣到攤位購買小吃。

小吃攤主。（記者啟鉻／攝影）
小吃攤主。（記者啟鉻／攝影）

最早在泰國小吃市場設立攤位的泰國移民Sy Saebae，與家人經營小吃攤Pork Noodle Luang Por。他說，小吃市場開業之初，最擔心的是沒有顧客，但隨著口碑愈來愈好，顧客群逐漸擴大，並呈現族裔多元化。在小吃攤的業者中，還有業者是洋人，但太太是泰國裔。

泰國小吃。（記者啟鉻／攝影）
泰國小吃。（記者啟鉻／攝影）

老饕遠從橙縣 慕名而來

Sy Saebae說，目前南加州有泰國裔移民超過10萬人，有不少人是遠從橙縣、洛杉磯縣趕來品嚐泰國美食。泰國裔移民也正計畫籌款在奇諾岡建設一座新佛寺。

泰國小吃。（記者啟鉻／攝影）
泰國小吃。（記者啟鉻／攝影）

奇諾岡市1991年12月1日建市，是南加州非常具有特色的城市，比鄰洛杉磯縣、橙縣及河濱縣。據市府資訊，市區雖然靠近大都會區，但仍保持郊外城市特點，且這個特色自然環境一直保持，沒有太大改變。在美麗起伏的山巒上，點綴各式住宅及樹木植被。

佛寺。(記者啟鉻／攝影）
佛寺。(記者啟鉻／攝影）

奇諾岡市社區居民族裔多元化，目前在市區除了有泰國佛寺，還有印度神廟及其它宗教場所。奇諾岡市也成為很多華人移民理想的居住城市，很多華人將奇諾岡稱為「華岡」，感覺更親切。前去當地的泰國小吃市場後，不妨在奇諾岡市逛一逛，可以感受什麼是結合城市商場和稀疏郊區的混搭感覺。

奇諾岡泰國小吃市場

地址：2948 Chino Hills Pkwy，Chino Hills， CA91709 

營業時間：每周日上午9時30分至午後3時開放。

導言前
導言前
泰國小吃。（記者啟鉻／攝影）
泰國小吃。（記者啟鉻／攝影）

泰國 美食 華人

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