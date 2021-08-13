影／南加最美博物館The Broad 展品令人驚艷

The Broad被稱為南加最美的網紅博物館。（記者張宏／攝影）

在洛杉磯 市中心有一座99年完全免費的現代藝術博物館 The Broad，被稱為南加最美的網紅博物館，來往的參觀者也都是南加最會打扮的男男女女。館內展品是上世紀50年代到現在的著名當代藝術作品，涵蓋草間彌生、Jeff Koons、Cindy Sherman等一流藝術家的知名作品。

影音來源：記者張宏

蜂窩外觀、318個天窗營造氛圍

博物館的建築採光明亮。（記者張宏／攝影）

The Broad博物館毗鄰迪士尼音樂廳，佔地12萬英尺，博物館以Broad夫婦姓氏命名，他們一次性付清了99年的770萬元租金。Broad夫婦還捐贈20億元用於博物館日常開銷，保證博物館可以一直免費開放。所以在這座博物館裡，沒有任何金錢的味道，只有藝術。任何背景和膚色的人都能免費享受當代最好的藝術家的作品。

博物館的建築整個工程耗資1.4億元，以面紗和拱頂為設計主題，以多孔蜂窩狀的外觀包裹著整個建築，將陽光過濾和折射到室內空間，營造充滿現代和未來感的氛圍。博物館天花板高 23 英尺，擁有 318 個天窗，自然光可以通過這些屋頂天窗散射進來。這座建築本身就是一件藝術品。走在洛杉磯市區的街道，遠遠就看到這座標識性的白色建築，彰顯著The Broad獨特的品味和存在感。

週末很多父母會帶著孩子來欣賞藝術。（記者張宏／攝影）

因為疫情 ，現在需網上預約才能進入，有時運氣好當天也能預約到票。進入博物館抬頭就能看到混凝土穹頂洞中105英尺長的扶梯，館內一共有26個展廳，每個展廳展示的藝術品雖然不多，但很有代表性。這些展品都是Broad夫婦捐贈，他們共捐贈了2000餘件藝術品，每次同期展出200件，只有多次光顧，才能看到更完整的藝術作品。

這些藝術品中包括Cindy Sherman、Jeff Koons、Ed Ruscha、Roy Lichtenstein和Andy Warhol等頂尖藝術家的作品，其中Cindy Sherman作品有129件，博物館擁有其世界上最多的作品收藏。值得一提的是草間彌生的藝術裝置「無限鏡室 - 數百萬光年之外的靈魂」，當初該裝置展出時，每日都大排長龍。

來自南加各地的人們來這裡欣賞藝術品。（記者張宏／攝影）

館內常年展出的標識性展品知名雕塑藝術家Jeff Koons的鬱金香花束、氣球狗等作品、最近展出的波普藝術家Andy Warhol和Roy Lichtenstein的作品也值得一看。

曾經有人問這對夫婦，這些藝術品價格幾許，他們回答，這些展品如果是現在開始收藏，他們自己也買不起，可見藝術一樣講究收藏時機。

免費音樂表演 與你共享到9月

在疫情前，博物館每年夏天都會舉辦夏季音樂節，邀請世界各地風格各異的音樂來表演，可謂是音樂和藝術愛好者最美的仲夏夜之夢。2018年還特別舉辦中國之夜，邀請中國的樂隊表演。現在是到9月每個月的第四個周五晚上會有免費的音樂表演，8月27 日Parallel Attractions、Rostam、 Norbert De La Cruz III演出及9月24日Linafornia和Smiley演出。

人們在Jeff Koons的氣球狗前面合影。（記者張宏／攝影）

博物館旁邊的餐廳Otium，是Broad先生和洛杉磯人氣餐廳République 的Bill Chait及Bestia 餐廳共同創立的，它的主廚是來自納帕French Laundry餐廳的前任主廚，在這裡不僅能品嚐到道地的法餐，還能欣賞店內藝術家Damien Hirst的攝影壁畫。

博物館有專屬停車場但需額外付費，也可在附近尋找路邊停車步行過去，尤其是周日還可免費街泊。

Andy Warhol的作品。（記者張宏／攝影） 展品聚集了20世紀50年代到現代的作品。（記者張宏／攝影） 博物館99年都會免費供人們參觀。The Broad博物館有2000多件展品輪流展出。（記者張宏／攝影）

The Broad博物館

地點：221 S. Grand Avenue, Los Angeles, CA 90012

電話：(213) 232-6250

開放時間：周三四五11點至5點，周六日10點至5點。

需要網絡訂票，網址：https://www.thebroad.org/visit