迪士尼旁寶地 吃喝玩樂很悠閒

安那罕花園步道璨爛的夜景。（蕭愛╱攝影）

在南加州橙縣安那罕市（Anaheim）迪士尼 遊樂區的正對面，有一個室外購物中心「安那罕STC花園步道 」（STC Anaheim Garden Walk），結合餐飲娛樂休閒，處處都有綠意盎然盆栽裝飾，不時還看到許多中國元素在裡面。而其管理經營者，是來自台灣 的年輕第二代移民John Hsu。

影音來源：蕭愛提供

> 電梯旁也裝飾的非常可愛。（蕭愛╱攝影）

常辦競賽 在地遊也適合

隨著迪士尼主題公園重新開放，安那罕花園步道也有了較多人潮，它四周都是旅館，來自世界各地的遊客，在遊迪士尼公園之前或之後，都會到此地，悠閒走一走。其實它更適合本地人來此休閒觀光，享受短距離的旅遊觀光景點。經營者也朝向與社區結合路線，常常舉行社區活動，如放風箏比賽，舞蹈、繪畫比賽等等。

乳牛和綠色綿羊裝飾的餐廳。（蕭愛╱攝影） STC安那罕花園步道的地標。（蕭愛╱攝影）

安那罕花園步道建於12年前，建築還十分新穎，但一度因經營不善遭法拍，年輕的John Hsu當初就非常關注此地，並參與競標，但是他並没標到。第二任經營者因身陷很多法律訴訟，很快就無意經營，於是2019年John又有了機會，終於排除萬難，拿到經營管理權。2020年碰到疫情，John每兩周與商家租客開會一次，為他們解決問題，減免一年房租，大家共體時艱，一起度過難關，也為安那罕花園步道迎來曙光。

模擬飛機、鬼屋逃生 超刺激

花園步道在Katelle大道和迪士尼路中間，距離天使棒球場、本田場、安那罕會議廳都很近。四周有很多有名的酒店。高速公路5號或是57號都非常方便。

安那罕花園步道除了有名的餐飲外，還有刺激的模擬開飛機，鬼屋逃生等。年輕人可以在這裏尋找刺激，共享歡樂。

John Hsu目前正在打造寶島文化村，預計8月開幕，裏面有12個小間，呈列台灣各縣市文創，還有小咖啡館、小舞台，把台灣的特色帶來此文化村。此外還計劃打造亞洲美食專區提供東方美食，使東西文化美食在此交流。

太空膠囊、寵物餐廳 規畫中

他還計劃作太空膠囊，可以一個人休息的超迷你旅館；可以帶貓狗一起來進食的餐廳；可以模擬高空跳傘等奇奇怪怪的點子。希望打造成不需要門票的樂園。

從當初破敗景象，經過所有商家一點一滴的努力，現在呈現欣欣向榮景象，每一處都非常好看，在鏡頭下色彩繽紛，趣味盎然，不時還有可以與之合照的場景，會讓你彷佛置身另一不同的世界。

綠樹加牆上的金樹。（蕭愛╱攝影）

John Hsu表示：目前他的目標是照顧好商家房客，讓他們穩定下來，然後他們能夠照顧好到訪的每一位客人。使安那罕花園步道成為老少咸宜，每一個人都想要來看看玩玩的地方。

安那罕花園步道地址：400 West Disney Way Anaheim, CA 92802。