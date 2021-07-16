洛杉磯咫尺外 海島奇險秀麗 划舟出海探海蝕洞

海峽群島。（海峽國家公園官網）

在南加州 范杜拉縣（Ventura County）奧克斯納（Oxnard）的外海，有一排小島組成了海峽群島國家公園（Channel Island National Park）。在這裡，遊客可以划著皮艇看海，探索狹窄的岩洞，也可以露營、潛水、釣魚、遠足等，是南加 居民「家門口」的必去景點之一。

視頻來源：記者王若然

這個國家公園應該算是最靠近大都會 區的國家公園之一，離洛杉磯不遠，但卻沒有大都會的喧囂，反而非常靜謐，正是其魅力所在。

據探險友Alice介紹，海峽群島崎嶇地排列在奧克斯納的外海，開船到這裡約一個半小時。海峽群島的島上沒有居民沒有防設，她曾與一眾好友十人划獨木舟探訪旅遊。出海泛舟體驗很好，塑料材質的獨木舟很輕便，但穩定性很好，一般不會翻船。在前往外海的船上有教練指導如何兩人划獨木舟，通常都是男生在後面划船給力，前後兩人同心協力。

海峽群島公園由五個小島組成，由於海水長年沖刷，造就了很多型態奇特的洞穴。Alice說，划獨木舟的樂趣就是去這些洞穴探險，洞穴內的水特別清澈，從另一端的狹縫中投出來的光將海水變成藍綠色，如寶石。他們一眾人從小島北端一直划到南端，再乘遊艇返回，「在大海上隨著海水泛舟，真是不錯的體驗。」

根據海峽群島國家公園官網，Santa Cruz島的Painted Cave是世界上最大的海蝕洞之一。Anacapa和Santa Cruz兩個小島有上百個海溶洞，是海上皮艇的絕佳去處。

泛舟海上，洞穴探險。（Alice提供）

五個島嶼 各有特色

海峽群島國家公園的五個島嶼各自有特點，如距離大陸最近的Anacapa島遊客最多，島上有歷史悠久的燈塔，夏天可以在這裡潛水。Santa Rosa 島是加州第二大島，島上有稀罕的動物化石和植物，適合探險。Santa Barbara島則非常偏遠，是海峽群島國家公園中最孤獨的島。孤島位於南端，小巧孤立，如同茫茫大海中的一根刺，來這裡可以看到鯨魚和海豚。

海峽群島國家公園五個島嶼中有四個可以乘船前往，或搭乘私人船隻，也可以乘坐公園授權的特許運營公司Island Packers的輪渡。渡船從范杜拉（Ventura）或奧克斯納德 （也是海峽群島港口）出發，也可以在Camarillo Airport機場乘坐獲得特許運營權的飛機。但私人飛機不得降落在公園的島嶼上。

海峽群島國家公園小檔案

全年24小時開放，不收門票。

大陸遊客中心地址：1901 Spinnaker Drive，Ventura, CA 93001

電話：805-658-5730。