周末這樣玩／LA鬧市區小公園 遊湖賞蓮浪漫一夏

夜間天鵝船。（記者王若然／攝影）

在洛杉磯 市中心，坐落著精緻小巧的迴聲公園（Echo Park）。這座公園一度受遊民紥營和犯罪率高的困擾，於今年3月關閉重整。如今重新開放，除了新安裝的安全攝像頭外，清掃後豎起的鐵絲網將暫時保留。其實迴聲公園一直是以其獨特的地理位置和風景、遊樂項目，成為洛杉磯的地標景點之一，如今又重新成為周末的好去處。

影音來源：記者王若然

迴聲公園最有名的遊玩項目，當屬乘天鵝船遊湖。泛舟湖上，可以看到遠處高樓聳立洛杉磯市中心，湖中還有灰色、白色肥碩的鴨子「同遊」，特別適合在炎炎夏日與朋友、情侶一起玩。到了晚上，被裝飾上LED燈的天鵝船，在夜色中像一隻隻發光的天鵝，在湖上倒映出亮光，與遠處洛市中心閃爍燈光的大樓相映成趣，十分好看。晚上遊湖時間段從晚上7時24分開始。

每年蓮花節 突顯亞洲文化

迴聲公園天鵝船遊湖需要網上預約，一年365天早9時至晚9時48分，只要天氣允許都開放。每次只能預約一個小時，價格為成人11元一人，17歲及以下六元一人，船上必須至少有一個成人陪伴。

含苞待放的蓮花。（記者王若然／攝影）

迴聲公園另一個特點是池中有大量亭亭玉立、清香襲人的蓮花。每年6、7月份，池塘內蓮花爭相盛開，紅的、白的、粉的，十分美麗，民眾甚至在岸邊都能觸碰到蓮花。為了慶祝亞洲文化，洛杉磯每年都在迴聲公園舉辦蓮花節，去年因疫情 取消，今年將在7月10日舉行，屆時有免費的表演和慶祝活動。蓮花節每年都會訂一個亞洲國家做為慶祝亞洲文化的主題，今年為柬埔寨。

湖中小島噴泉 各有特色

迴聲公園雖然不大，但造型獨特，公園圍繞迴聲湖蜿蜒而成。湖中間有一個小島，通過一座小橋與陸地相連。迴聲公園還有具有標誌性的湖上噴泉，可以噴十幾米之高，是迴聲公園的象徵景色之一。

迴聲湖最初其實為人造蓄水湖，迴聲公園建於1892年，公園內的船屋建於1932年，歷史悠久。迴聲公園周圍的坡度起伏大，不少房屋利用地勢優勢建造可以觀賞好風景的房屋。附近並有歷史悠久、獨特的維多利亞式建築群，不失為拍照打卡的好去處。

遠處可見洛杉磯市中心夜景。（記者王若然／攝影）

迴聲公園距離洛杉磯市中心不到二哩，風景優美獨特。但近些年隨公園內遊民越來越多，來此遊玩的市民不勝其擾。洛市府3月底將公園關閉後重新整修，將在公園內露宿約200位遊民遷出重新安置。又花費110萬元翻修，工程項目包括清除35噸垃圾、維修路面和兒童遊樂場、剪樹、整修船屋等。如今新開的迴聲公園已經看不見遊民蹤跡，晚間還有巡邏人員。公園周圍並設置鐵絲網，於晚間10時30分至第二天凌晨5時關閉。

迴聲公園不設停車場，需要在周圍找尋路邊停車。周圍在人流較多時並不好找車位，可考慮至附近收費停車場停車。