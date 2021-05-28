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環球影城迎客 戴口罩、量體溫 歡笑驚叫重現

記者謝雨珊╱好萊塢報導
《侏羅紀世界》（Jurassic World）人氣依舊火爆，吸引眾多喜歡刺激又愛好主題的遊客。（記者謝雨珊╱攝影）
《侏羅紀世界》（Jurassic World）人氣依舊火爆，吸引眾多喜歡刺激又愛好主題的遊客。（記者謝雨珊╱攝影）

小小兵必須與遊客保持距離，工作人員不再提供幫忙拍照服務。（記者謝雨珊╱攝影）
小小兵必須與遊客保持距離，工作人員不再提供幫忙拍照服務。（記者謝雨珊╱攝影）

加州好萊塢環球影城是洛杉磯的打卡景點之一，2021年4月16日重啟令許久民眾歡呼和期待。更值得期待的是全新遊樂設施《寵物當家》（The Secret Life of Pets: Off the Leash）的開放，開幕當天吸引人潮湧入寵物世界。疫情當下的好萊塢環球影城，到底與疫情前有何不同呢？世報記者帶您一探究竟。

影音來源：記者謝雨珊

好萊塢環球影城再次鋪上紅毯迎接久違的遊客。像往常一樣經過安檢走進環球影城園區外圍，每一個入園遊客都得戴上口罩，測量體溫。園區關閉一年多，隨處可見社交距離標語及洗手液站台。

侏羅紀世界 刺激又火爆

哈利波特園區魅力不減，仍有不少人特地前往造訪。（記者謝雨珊╱攝影）
哈利波特園區魅力不減，仍有不少人特地前往造訪。（記者謝雨珊╱攝影）

遊樂設施重新運轉，最受歡迎的遊樂設施莫過於兩年前開幕的《侏羅紀世界》（Jurassic World），人氣依舊火爆，吸引眾多喜歡刺激又愛好主題的遊客，近距離身歷其境體驗電影《侏羅紀世界》的驚悚場境，與調皮搗蛋的「小藍（Blue)」見面，同時感受有刺激度的遊船式設施，許多遊客甘願排著長長的隊伍，歡笑與驚叫聲也數度在現場重現。

導言前
導言前

隊伍間隔六呎距離，座位與座位留下空位以拉開距離，進度非常慢。可惜的是，如辛普森家庭、小小兵（小黃人）、史瑞克等受歡迎的人偶身邊都圍起了繩索，工作人員不再幫忙拍照服務，遊客必須保持距離與卡通人偶自拍。這種遊玩方式雖不是最合意，但能夠與卡通人偶自拍，也可作為遊客另一種紀念方式。

觀賞寵物當家 無憂無慮

一對年輕情侶近期去環球影城體驗全新的遊樂設施。情侶兩人表示，環球影城關閉了一年，如今重新開放，並配合政府防疫規定作業。每一次在坐上遊樂設施前，均有專人為遊客消毒；每當遊客坐完遊樂設施後，也有專人消毒遊樂設施握把及座椅，這些措舉都令人十分放心。

環球影城增設全新的小小兵咖啡館，館外裝潢華麗繽紛，非常吸引遊客。（記者謝雨珊╱攝...
環球影城增設全新的小小兵咖啡館，館外裝潢華麗繽紛，非常吸引遊客。（記者謝雨珊╱攝影）

他倆對於環球影城全新的《寵物當家》遊樂設施讚不絕口，遊客可以與電影中可愛的寵物見面，彷彿自己也進入了無憂無慮的寵物世界。結束後可直達《寵物當家》的周邊商品販賣區。好多人都無法抵抗可愛寵物的魅力。

《寵物當家》的周邊商品販賣區。（記者謝雨珊╱攝影）
《寵物當家》的周邊商品販賣區。（記者謝雨珊╱攝影）

由於疫情緣故，環球影城部分遊樂設施目前仍暫時不開放，包括水世界（WaterWorld）、特技效果舞台表演（Special Effects Show）、及哈利波特的奥利凡德魔杖店 (Ollivanders)。

一天玩全程 快速票辦得到

疫情期間遵守防疫規定，每項遊樂設施排隊等候時間要延長很多。如何才能在一天內玩完全部的設施呢？持有快速通關票的遊客不需排隊，即便是在周末人潮洶湧的時段，也可直接超過隊伍，走到隊伍最前方直奔設施。要想在疫情期間趕在一天之內玩完全部的設施，購買快速通關票是明智的選擇。

每一次在坐上遊樂設施前，均有專人為遊客消毒。（記者謝雨珊╱攝影）
每一次在坐上遊樂設施前，均有專人為遊客消毒。（記者謝雨珊╱攝影）

環球影城 疫情 好萊塢

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